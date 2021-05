Fibromialgia, il ruolo chiave dell’obesità. L’Istituto Rizzoli cerca pazienti per studio clinico Bologna, 27 maggio 2021 – Recenti studi scientifici, alcuni dei quali condotti all’Istituto Ortopedico Rizzoli, hanno dimostrato un ruolo chiave dell’obesità come fattore favorente la fibromialgia, condizione clinica caratterizzata da dolore muscolare e articolare generalizzato, accompagnato da profonda stanchezza, disturbi del sonno, rigidità articolare e un’ampia costellazione di sintomi a carico di vari organi e apparati. La Struttura di Medicina e Reumatologia del Rizzoli avvia ora uno studio per valutare l’efficacia della dieta chetogenica, approccio nutrizionale basato sulla restrizione dell’apporto calorico e in particolare dei carboidrati, nel controllo delle manifestazioni cliniche della fibromialgia. Può candidarsi a partecipare allo studio chi ha ricevuto una diagnosi di fibromialgia da parte di un reumatologo, compilando il modulo sul sito www.ior.it I pazienti che soddisfano i criteri clinici previsti dallo studio verranno contattati dallo staff del gruppo di ricerca.

Lo studio si articola in tre fasi – dieta libera, dieta chetogenica, mantenimento – della durata rispettivamente di 4, 8 e 12 settimane. Continua l’impegno di ricerca del Rizzoli nell’ambito di una malattia, le cui cause sono in gran parte ancora sconosciute, che ha effetti gravemente invalidanti sulla qualità della vita dei pazienti.

