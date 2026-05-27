Fibromialgia, a Genova un incontro per fare luce sulla ‘malattia invisibile’

Genova, 27 maggio 2026 – Si è svolto ieri, presso la sala “Liguri nel mondo” della Regione Liguria a Genova, l’incontro informativo con gli specialisti ATS-Asl3 “Fibromialgia: conoscere per prendersi cura”, dedicato all’approfondimento della fibromialgia e delle patologie reumatologiche.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Assoutenti Liguria e con il Comitato Assoutenti Fibromialgia, ha offerto alla cittadinanza un’importante occasione di approfondimento su una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere, favorendo il dialogo diretto con gli specialisti e promuovendo una maggiore consapevolezza sul tema.

Nel corso dell’appuntamento, il dott. Dario Camellino, Direttore della Struttura Complessa di Reumatologia ATS-Asl3, ha illustrato le caratteristiche della fibromialgia, gli attuali modelli di presa in carico e le prospettive cliniche e terapeutiche.

“La fibromialgia è una patologia cronica caratterizzata da dolore diffuso, stanchezza persistente e disturbi del sonno e della concentrazione. Si tratta di una malattia spesso “invisibile”, poiché non presenta segni fisici evidenti o alterazioni nei comuni esami di laboratorio, ma può incidere in modo significativo sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono. Durante l’incontro abbiamo inoltre aggiornato il pubblico sulle attuali conoscenze relative ai meccanismi della patologia, facendo il punto sui trattamenti oggi disponibili e sulle prospettive future”, ha spiegato il dott. Dario Camellino.

“Parlare di fibromialgia significa accendere l’attenzione su una condizione che coinvolge molte persone e che richiede ascolto, conoscenza e percorsi di cura sempre più integrati. Incontri come questo rappresentano un momento prezioso di confronto e informazione, perché favoriscono il dialogo tra cittadini, professionisti sanitari e istituzioni, contribuendo a diffondere maggiore consapevolezza e vicinanza ai pazienti. Come Assoutenti continueremo a collaborare per promuovere percorsi multidisciplinari, sostenere la ricerca scientifica e valorizzare tutte le iniziative orientate a migliorare la qualità della presa in carico e il benessere delle persone affette da fibromialgia”, hanno dichiarato Anna Maria Pagano del Comitato Assoutenti Fibromialgia e Rosanna Stifano, Presidente di Assoutenti Genova.

Nel corso dell’evento è stato inoltre ricordato come gli attuali approcci terapeutici prevedano anche l’impiego di farmaci miorilassanti e antidepressivi a scopo antalgico, finalizzati alla neuromodulazione del dolore. Regione Liguria è stata tra le prime in Italia a garantire gratuitamente queste terapie ai pazienti affetti da fibromialgia, nell’ambito delle strategie di supporto e presa in carico della patologia.