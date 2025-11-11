Ferrara, la Chirurgia Toracica consolida il primato nella robotica: un modello di innovazione e sicurezza

Ferrara, 11 novembre 2025 – L’Unità Operativa di Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara supera i 100 interventi di chirurgia robotica. Da gennaio 2024 ad oggi, presso il Reparto diretto dal prof. Giampiero Dolci, sono stati eseguite esattamente 130 procedure chirurgiche con tecnica robot-assistita (RATS – Robotic-Assisted Thoracic Surgery), consolidando il proprio ruolo di centro di riferimento nel panorama regionale e nazionale.

Questo risultato si inserisce nel quadro delle Linee di indirizzo per la gestione della chirurgia robotica approvate dalla Regione Emilia-Romagna, che mirano a garantire un utilizzo appropriato, sicuro e sostenibile di una tecnologia ad alto contenuto innovativo.

Gli interventi eseguiti a Ferrara riguardano principalmente le procedure indicate nelle linee guida regionali, ovvero quelle per le quali la chirurgia robotica offre vantaggi clinici concreti rispetto alle tecniche tradizionali, in termini di precisione, riduzione delle complicanze e tempi di recupero più rapidi quali lobectomie polmonari, timectomie (asportazione di lesioni mediastiniche) e esofagectomie.

La Chirurgia Toracica di Ferrara ha inoltre progressivamente esteso l’impiego della tecnica robotica a interventi sempre più complessi – ad esempio su pazienti già sottoposti a trattamenti di chemio-immunoterapia – e a procedure chirurgiche maggiori come le esofagectomie, a testimonianza dell’elevato livello di specializzazione raggiunto dal team.

La competenza del chirurgo nell’uso del sistema robotico rappresenta un elemento chiave per garantire risultati di eccellenza. La formazione specialistica e l’esperienza maturata dal team operatorio – composto dai medici Francesco Quarantotto, Nicola Tamburini e dai medici in formazione specialistica, hanno potuto contare anche sul contributo prezioso del dott. Pio Maniscalco, recentemente scomparso. Il suo impegno e la sua professionalità hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo e all’affermazione della chirurgia robotica toracica a Ferrara.

“Il raggiungimento di questo traguardo – sottolinea Giampiero Dolci – è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge chirurghi, anestesisti, infermieri di sala e personale tecnico, e testimonia la capacità della nostra struttura di adottare le tecnologie più avanzate mantenendo al centro sicurezza, appropriatezza e qualità delle cure. Garantire questa possibilità terapeutica ai nostri pazienti significa offrire loro il meglio delle opzioni oggi disponibili in chirurgia”.

(Nella foto, da sin: Nicola Tamburini, Ilaria Potenza, Francesco Dolcetti, Marco Verri, Francesco Quarantotto, Gianpiero Dolci, Emilia Chiaromonte, Rossella Reale, Fiorella Marcolin, Mimmo D’adamo)