Ferrara al centro della chirurgia toracica: congresso su nuove terapie, robotica e intelligenza artificiale

Ferrara, 19 febbraio 2025 – Ferrara si prepara ad accogliere, nelle giornate del 21 e 22 febbraio 2025, presso il Circolo dei Negozianti in corso Giovecca, 47, il Congresso di Chirurgia Toracica, un importante appuntamento per professionisti della salute, ricercatori e aziende del settore. Il focus dell’evento, presieduto dal dott. Giampiero Dolci, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, sarà sulle nuove frontiere della cura dei tumori polmonari, del timo, dell’esofago e della parete toracica, grazie all’integrazione di tecnologie d’avanguardia e trattamenti innovativi.

“Tutte queste patologie – commenta il dott. Dolci – vengono regolarmente trattate presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara che si distingue per la sua expertise e l’adozione delle più moderne soluzioni terapeutiche. All’interno di Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, inoltre, esistono Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) dedicati ai tumori del polmone e dell’esofago, che garantiscono un approccio multidisciplinare e personalizzato per ogni paziente, con l’obiettivo dell’integrazione dell’intero territorio”.

L’evento metterà in luce le più recenti scoperte nell’ambito dell’immunoterapia, che sta rivoluzionando il trattamento dei tumori toracici, con approcci personalizzati e sempre più efficaci. Parallelamente la chirurgia robotica sarà protagonista: si tratta di una tecnologia che consente interventi mininvasivi, aumentando la precisione chirurgica e riducendo tempi di recupero per i pazienti.

Focus sulla parete toracica: neoplasia ossea e pectus escavato

Un’argomento di particolare interesse del congresso sarà la chirurgia della parete toracica, patologie rare ma altamente invalidanti, con un focus sulle nuove tecniche chirurgiche per la sostituzione sternale con trapianto di osso e la correzione del pectus escavato, una malformazione congenita che incide sulla funzionalità respiratoria e sulla qualità di vita dei pazienti. Gli esperti illustreranno le più recenti innovazioni in questo campo, dalla chirurgia mininvasiva ai materiali protesici di ultima generazione. Anche in questo ambito, l’Ospedale di Ferrara è un centro di riferimento per la gestione e il trattamento di queste condizioni, offrendo cure avanzate e personalizzate.

Open AI e salute: l’intelligenza artificiale a supporto della chirurgia

Un’attenzione particolare sarà riservata all’integrazione dell’intelligenza artificiale nella sanità. Open AI e le più avanzate tecnologie di machine learning, un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale (AI). Il suo compito è addestrare i computer a imparare dai dati e a migliorare con l’esperienza, anziché essere appositamente programmato per riuscirci. In questo campo si stanno aprendo scenari estremamente innovativi: dalla diagnosi precoce basata su algoritmi predittivi alla pianificazione chirurgica ottimizzata, fino alla personalizzazione delle terapie per migliorare la prognosi dei pazienti.

“Il Congresso di Chirurgia Toracica a Ferrara – conclude il professionista – rappresenta un’opportunità per aggiornarsi, confrontarsi con esperti di fama internazionale e scoprire come le innovazioni tecnologiche stanno trasformando la medicina toracica. Un evento che unisce scienza, tecnologia e futuro per offrire ai pazienti le migliori cure possibili”.