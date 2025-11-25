Femminicidi, Croce Rossa Italiana: “I nostri volontari sentinelle contro la violenza”

Roma, 25 novembre 2025 – “Sono tante le donne che, ogni giorno, subiscono violenze. Aggressioni verbali e fisiche che segnano la loro vita per sempre, in maniera indelebile. 85 donne sono state vittime di omicidio volontario (*) nel 2025. Nonostante il calo rispetto ai dati dello scorso anno, la situazione resta preoccupante poiché l’incidenza di questi valori sul numero totale degli omicidi consumati è la più alta mai registrata”. Queste le parole di Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Le Volontarie e i Volontari della CRI sono delle vere e proprie sentinelle sul territorio: sono formati per riconoscere i segnali, a volte nascosti, di tanta sofferenza e dare voce ad ogni vittima di violenza. Sensibilizzano inoltre intere comunità al rispetto dei Diritti umani, delle libertà individuali, della vita, con un’opera umanitaria volta a prevenire ogni forma di odio e a promuovere il dialogo come unico strumento di confronto, attorno al quale gettare le basi di una società equa e sostenibile”.

(*) Fonte dati: 12esimo Rapporto Eures sul femminicidio in Italia