Farmacia online: un metodo efficace per acquistare i farmaci

Comprare online è un’azione sempre più frequente e di conseguenza ci sono sempre più e-commerce disponibili in rete. Alimentari, negozi di abbigliamento, farmacie e tanto altro è possibile acquistare online, ma come si fa a capire se un negozio è affidabile e vende prodotti di qualità? Nei prossimi paragrafi andremo a capire come riconoscere una farmacia online che sia affidabile e soprattutto quali tipologie di farmaci sono acquistabili.

Acquistare farmaci online

Il commercio tramite internet è ormai molto diffuso ed affermato. Negli ultimi anni, sempre più persone scelgono di acquistare i propri farmaci utilizzando internet, così da non dover scomodarsi ad uscire di casa ed aspettando tutto il necessario direttamente all’indirizzo indicato.

Effettuare gli acquisti online porta molteplici vantaggi. Per prima cosa, non si è obbligati a comprare subito, bensì è possibile guardare, confortarsi e documentarsi riguardo al prodotto che interessa, così da poter valutare qual è il prezzo migliore e controllare se ci sono offerte disponibili.

Una volta controllato e valutato il miglior prodotto, in base alle proprie esigenze, è possibile acquistare il farmaco a qualsiasi ora di qualsiasi giorno della settimana. La scelta della farmacia online avviene solitamente valutando i giudizi di clienti passati, pareri soggettivi, e i vari termini di sicurezza ed affidabilità che il sito fornisce.

Quali negozi sono abilitati alla vendita di farmaci online?

Per capire quali negozi sono abilitati alla vendita di farmaci online, bisogna controllare il bollino verde che è obbligatorio sul sito. Cliccando con il mouse sul bollino dell’autorizzazione alla vendita dei farmaci online, infatti, si avrà la possibilità di connettersi direttamente con il sito del ministero della salute, il quale fornisce tutte le informazioni relative alla registrazione del e-commerce.

Cliccando sul bollino “vendita farmaci online” è inoltre possibile consultare tutte le autorizzazioni e le licenze che ogni farmacia possiede relative alla vendita di farmaci online.

Un esempio pratico dove poter controllare le licenze e il bollino del Ministero della Salute, sono le farmacie Ariston, che presentano un sito online affidabile e con una vasta gamma di scelta tra i prodotti.

Avere il bollino è molto importante ed è elemento di certezza, affidabilità ed onestà. Esistono però alcune farmacie o parafarmacie che sono comunque affidabili, ma non sempre sono vuol dire che non siano sicure, molto più semplicemente hanno preso la decisione di non vendere farmaci SOP o OTC.

Cosa sono i farmaci SOP e OTC

I farmaci più venduti e quelli che si possono acquistare online, sono i farmaci SOP, cioè tutti quelli che non hanno l’obbligo di prescrizione. L’altra tipologia di farmaci vendibile tramite sito internet sono gli OTC, dall’inglese “over the counter” che tradotto letteralmente significa “sopra il banco”. Questi ultimi sono tutti quei farmaci che rientrano nella fascia C che però non hanno bisogno della ricetta medica per essere somministrati.

Più semplicemente, sono farmaci acquistabili ed utilizzabili per curare tutti quei disturbi di lieve entità. I farmaci di tipo C sono facilmente riconoscibili grazie ad un apposito bollino presente sulla scatola del prodotto.