“Facciamo luce sul tumore al pancreas”: i monumenti di Torino si illuminano di viola

Torino, 18 novembre 2020 – Giovedì 19 novembre 2020 si terrà la Giornata Internazionale per la lotta al Tumore del Pancreas e in tutto il mondo verranno illuminati di viola, colore simbolo del cancro del pancreas, monumenti rappresentativi per sensibilizzare la popolazione su questa grave neoplasia.

In Italia questa campagna è promossa dall’Associazione Nastro Viola con altre Associazioni di pazienti ed, in Piemonte, insieme alla Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta con l’iniziativa “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, al fine di portare l’attenzione su una patologia che in Italia, ogni anno, colpisce oltre 13mila persone, con numeri in costante crescita, e che nel solo Piemonte si presenta con più di 1.000 nuovi casi all’anno, dei quali solo il 15% è operabile al momento della diagnosi.

Quest’anno a Torino nella serata del 19 novembre per l’iniziativa “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, a conferma che, nonostante la gravissima emergenza Covid-19, il tumore del pancreas non viene dimenticato e che pazienti affetti da questa neoplasia non vengono lasciati soli, verranno illuminate di viola la Mole Antonelliana, i ponti sul Po e la Cupola del Guarini della Cappella della Santa Sindone, a cura dell’Associazione Nastro Viola e della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con il Comune di Torino ed i Musei Reali.