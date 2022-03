Ermete Gallo nuovo direttore sanitario degli Istituti Regina Elena e San Gallicano Dott. Ermete Gallo Roma, 1 marzo 2022 – Si è insediato oggi Ermete Gallo, neonominato alla Direzione Sanitaria degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, che comprendono gli IRCCS l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l’Istituto Dermatologico San Gallicano. Fino a ieri direttore sanitario di presidio ospedaliero al Sant’Eugenio-CTO “A. Alesini”(ASL Rm2), Ermete Gallo è stato in precedenza direttore di presidio a Merate e Lecco, dopo essere stato nelle direzioni sanitarie di vari presidi dell’USL Umbria 1 e 2 (Perugia e Terni). Laureato in medicina nel 2002 si è poi specializzato in Igiene e Medicina Preventiva ed ha conseguito vari Master universitari di gestione manageriale di aziende e servizi sanitari. Il Direttore Generale Marina Cerimele ha rivolto al nuovo direttore, oltre al benvenuto negli IRCCS, l’augurio di buon lavoro.

