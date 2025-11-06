ERC premia il San Raffaele: 10 milioni per rivoluzionare la cura del dolore neuropatico

Milano, 6 novembre 2025 – Lo European Research Council (ERC), organismo dell’Unione europea che sostiene la ricerca di eccellenza, ha annunciato i vincitori degli ERC Synergy Grant 2025: tra loro il dott. Dario Bonanomi, responsabile del gruppo dell’Unità di Neurobiologia Molecolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, che ha ottenuto il prestigioso finanziamento per il progetto MINerVA, dedicato allo studio della barriera emato-nervosa.

Il progetto è stato presentato da un team internazionale composto da quattro ricercatori e ricercatrici di eccellenza: oltre a Dario Bonanomi, Isabelle Brunet, dell’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Francia), Tambet Teesalu, dell’Università di Tartu (Estonia) e Ellie Tzima, dell’Università di Oxford (Regno Unito). Il programma di ricerca ha ottenuto un finanziamento del valore complessivo di 10 milioni di euro, il massimo previsto dal programma, e sarà finanziato per una durata di sei anni.

Questo riconoscimento premia non soltanto la capacità del gruppo di integrare competenze complementari ma anche la proposta di un approccio innovativo allo studio della barriera emato-nervosa, con potenziali ricadute trasformative per la medicina neurovascolare.

“Sono profondamente grato per l’opportunità di guidare un’iniziativa così ambiziosa e innovativa come MINerVA, resa possibile dal finanziamento ERC Synergy – commenta il dott. Dario Bonanomi – Questo progetto non è solo una sfida scientifica, ma anche un’opportunità per creare un ambiente di ricerca interdisciplinare, dove giovani scienziati possano crescere e contribuire a sviluppare nuove soluzioni terapeutiche per chi convive con dolore cronico e neuropatie ancora prive di cure efficaci”.

Con questo riconoscimento, l’IRCCS Ospedale San Raffaele e l’Università Vita-Salute San Raffaele raggiungono 37 progetti ERC finanziati dal 2007, confermando la propria tradizione di eccellenza e competitività internazionale nella ricerca biomedica.

Il Progetto “MINerVA”

Dott. Dario Bonanomi

MINerVA intende esplorare una struttura neurovascolare ancora poco conosciuta: la barriera emato-nervosa, che protegge la rete di nervi periferici responsabile del movimento, della sensibilità e della funzione degli organi. Questa barriera garantisce un ambiente controllato, proteggendo le fibre nervose da tossine e agenti patogeni. Tuttavia, a causa della complessa anatomia dei nervi, le sue proprietà sono rimaste finora poco conosciute e studiate.

“Studiare la barriera emato-nervosa è cruciale perché rappresenta una linea di difesa fondamentale per i nervi periferici – afferma il dott. Bonanomi – La sua integrità è essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico, che regola movimenti, sensibilità e funzioni vitali degli organi. Quando questa barriera viene compromessa, come accade in diverse condizioni patologiche, si possono sviluppare disturbi gravi e invalidanti. Tra questi, il dolore neuropatico indotto da chemioterapia è una delle manifestazioni più diffuse e debilitanti: si stima che possa colpire più del 70% dei pazienti oncologici trattati con farmaci neurotossici”.

L’obiettivo del progetto è quindi quello di riuscire a caratterizzare la composizione cellulare e molecolare della barriera; analizzare la risposta alle sollecitazioni meccaniche quotidiane; e studiare le alterazioni in condizioni patologiche, come il dolore neuropatico indotto da chemioterapia. Grazie a queste conoscenze, il team potrà sviluppare una nuova classe di peptidi sintetici per attraversare la barriera e favorire la somministrazione diretta di farmaci, aprendo nuove prospettive terapeutiche per disturbi dei nervi periferici.

“La mancanza di conoscenze approfondite sulla barriera emato-nervosa limita lo sviluppo di trattamenti efficaci e impedisce di intervenire in modo mirato. MINerVA nasce proprio per colmare questo vuoto: comprendere la struttura e il funzionamento della barriera significa aprire nuove strade terapeutiche per milioni di pazienti che oggi convivono con sintomi invalidanti e poche opzioni di cura – conclude Bonanomi – Il progetto si propone di trasformare questa interfaccia neurovascolare da enigma biologico a bersaglio terapeutico”.