Equipe anti-Covid per le scuole, Asl Rieti attiva servizio per alunni e operatori scolastici

Rieti, 14 settembre 2020 – In vista dell’imminente riapertura delle scuole, la Direzione aziendale della Asl di Rieti annuncia l’istituzione delle ‘equipe antiCovid-19’ per le scuole. Si tratta di team di medici, tecnici della prevenzione ed infermieri del servizio di assistenza proattiva infermieristica API aziendali, che la Asl di Rieti ha destinato alla sicurezza nelle scuole e che interverranno in tutti i casi in cui si rilevino soggetti positivi, siano essi alunni o operatori scolastici.

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico abbiano dei sintomi riferibili all’infezione da SARS- CoV2 saranno attivati, secondo una procedura definita a livello ministeriale, il referente scolastico per il Covid-19, i genitori, il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale. Questi ultimi, indicheranno l’eventuale necessità di eseguire il tampone nasofaringeo presso il Drive-In della Asl di Rieti, installato presso la Direzione aziendale, in via del Terminillo 42.

Il risultato di un eventuale test positivo verrà immediatamente comunicato dal Servizio di Igiene Pubblica aziendale alla coordinatrice delle Equipe antiCovid-19 per le scuole della Asl di Rieti, secondo modalità di assoluto rispetto della privacy.

La Coordinatrice provvederà quindi, in accordo con la referente aziendale “Scuole che promuovono Salute e Sicurezza”, all’attivazione delle “Equipe antiCovid-19”, che si recheranno presso l’Istituto scolastico interessato per le verifiche ed il supporto operativo del caso, così come previsto nel Rapporto ISS Covid-19 n° 58 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” ed indicato in apposita circolare della Regione Lazio.

La decisione è stata assunta nell’ambito delle azioni intraprese dalla Direzione aziendale della Asl di Rieti per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia Covid-19 in ambito scolastico e dedicate a tutto il personale scolastico della provincia di Rieti.

Tra le azioni intraprese, ricordiamo l’attivazione dell’indagine di sieroprevalenza per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza con test gratuiti eseguiti nei centri prelievi aziendali di Rieti e provincia e la formazione sulle attività di competenza sanitaria da porre in essere in previsione della ripresa delle attività didattiche.