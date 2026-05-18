Epidemie, conflitti e vaccini bloccati: l’allarme di MSF all’Assemblea mondiale della sanità

“Urgente rimuovere ostacoli alle vaccinazioni in zone di guerra”. In occasione dell’Assemblea mondiale della sanità, Medici Senza Frontiere richiama governi e donatori all’azione, mentre continuano epidemie prevenibili in RDC e Sudan

Roma, 18 maggio 2026 – Mentre questa settimana i paesi si riuniscono all’Assemblea mondiale della sanità di Ginevra per discutere dei progressi nell’attuazione dell’Agenda per le vaccinazioni 2030, Medici Senza Frontiere (MSF) esorta i governi, i donatori e gli altri attori globali del settore sanitario a rimuovere con urgenza le barriere sistemiche che ostacolano la somministrazione tempestiva dei vaccini nelle zone colpite da conflitti, al fine di scongiurare focolai di malattie prevenibili, sofferenze, disabilità e decessi.

“In molte delle zone colpite da conflitti in cui operiamo, la vaccinazione di routine è giunta a un punto di stallo e la risposta tempestiva ed efficace alle epidemie sta vacillando. Le conseguenze sono disastrose: una copertura vaccinale pericolosamente bassa sta lasciando milioni di bambini vulnerabili a epidemie ricorrenti e letali di malattie prevenibili con il vaccino” dichiara la dott.ssa Daniela Garone, coordinatrice medica internazionale di MSF.

La capacità complessiva di risposta vaccinale nelle zone colpite da conflitti è limitata da ostacoli politici, amministrativi, burocratici e logistici che bloccano le consegne di forniture di vaccini; da problemi di sicurezza che limitano l’accesso alle aree remote per le équipe già a corto di personale; e da vincoli finanziari e carenze di fondi che amplificano questi ostacoli. Di conseguenza, vi è un urgente bisogno di modelli flessibili di distribuzione dei vaccini, adattati per consentire alle organizzazioni medico-umanitarie di vaccinare in questi contesti.

Il Gruppo di lavoro intergovernativo (IGWG), incaricato di negoziare l’allegato dell’Accordo sulle pandemie dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relativo all’accesso agli agenti patogeni e alla condivisione dei benefici (PABS), è al lavoro per definire i dettagli operativi del sistema PABS in vista della sua adozione da parte dell’Assemblea mondiale della sanità la prossima settimana.

Concludere questo allegato è fondamentale, poiché senza di esso i paesi non possono ratificare e attuare pienamente l’Accordo.

“Da decenni, MSF è testimone di come le comunità che vivono in contesti con risorse limitate, colpite da epidemie mortali, tra cui l’Ebola e, più recentemente, il Covid-19, spesso non abbiano accesso, o lo abbiano con grave ritardo, a strumenti medici salvavita. Le comunità che condividono campioni e dati fondamentali, e quelle più a rischio durante le epidemie e le emergenze sanitarie, non possono più essere le ultime a beneficiare dell’innovazione medica. Chiediamo ai paesi di portare avanti i negoziati verso un solido quadro multilaterale PABS che colleghi l’accesso agli agenti patogeni e ai dati a impegni vincolanti di condivisione dei benefici e di contribuire a rendere effettivo l’Accordo sulle pandemie. Poiché future epidemie rimangono inevitabili e delle vite continuano a essere a rischio a causa di un accesso iniquo, esortiamo vivamente i governi ad agire ora per gettare le basi per una rapida attuazione dell’Accordo sulle pandemie attraverso misure concrete” afferma la dott.ssa Maria Guevara, segretaria medica internazionale di MSF.

Vaccinazioni in RDC: tassi di copertura ben al di sotto delle soglie necessarie

Nel 2024, i tassi di copertura vaccinale nazionale nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) erano ben al di sotto delle soglie richieste per prevenire focolai in tutte le province: la copertura per difterite, tetano e pertosse (DTP3) era al 65% – la raccomandazione è ≥90% – e la prima dose del vaccino contro il morbillo (MCV1) era a un preoccupante 55% – la raccomandazione è ≥95%. Dal 2025, l’intensificarsi del conflitto nella RDC orientale ha causato ritardi e una maggiore complessità nelle catene di approvvigionamento – in particolare per le catene del freddo – che, insieme alla chiusura di aeroporti e altre vie di comunicazione, ha bloccato l’accesso diretto e tempestivo alle spedizioni di vaccini, ha fatto aumentare significativamente i costi di consegna dei vaccini e ha ritardato le campagne di vaccinazione supportate da MSF. In un contesto di calo globale dei finanziamenti per gli aiuti umanitari e la sanità, ciò ha ulteriormente indebolito i già fragili servizi di vaccinazione di routine della RDC.

Di conseguenza, la RDC continua a registrare focolai di malattie prevenibili con la vaccinazione. Nel 2025, secondo le autorità sanitarie locali, una grave epidemia di morbillo ha causato oltre 82.869 casi sospetti e 1.175 decessi in quasi tutte le province. In risposta, le équipe di MSF hanno supportato le azioni delle autorità sanitarie per contenere la malattia, curando circa 20.870 pazienti e vaccinando 1.146.810 bambini tra gennaio e dicembre 2025. In totale, sono stati effettuati 22 interventi di risposta al morbillo e le attività proseguono nel 2026.

Vaccinazioni in Sudan: sistemi gravemente indeboliti

In Sudan, i programmi di vaccinazione e i sistemi di sorveglianza delle malattie sono stati gravemente indeboliti da tre anni di guerra devastante e instabilità, alimentando epidemie di malattie mortali e prevenibili.

A partire da aprile 2026, solo nel Darfur, MSF ha curato 14.613 casi di morbillo. Inoltre, negli ultimi tre anni, circa il 70% dei casi di morbillo trattati nelle strutture supportate da MSF nel Darfur riguardava pazienti di età inferiore ai cinque anni, e il 74,7% di tutti i pazienti trattati da MSF per il morbillo nel Darfur non era vaccinato o presentava uno stato vaccinale sconosciuto.

Accesso ai vaccini nelle aree di conflitto

Per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda per le vaccinazioni 2030, i paesi devono garantire che i bambini nelle zone colpite da conflitti e difficili da raggiungere non vengano lasciati indietro.

Nella Repubblica Democratica del Congo, in Sudan e in altri paesi con aree colpite da conflitti in cui opera MSF, le epidemie potrebbero essere prevenute e milioni di vite salvate se i governi, le parti in conflitto, i donatori e le organizzazioni sanitarie globali rimuovessero gli ostacoli amministrativi, finanziari e politici e garantissero la disponibilità costante dei vaccini per una rapida distribuzione nell’ambito delle vaccinazioni di routine, di recupero e di risposta alle epidemie.