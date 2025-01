Enrico Di Rosa è il nuovo presidente della Società Italiana d’Igiene (SItI)

Dott. Enrico Di Rosa

Roma, 17 gennaio 2025 – Il dott. Enrico Di Rosa, Direttore del Servizio “Igiene e Sanità Pubblica” della ASL Roma 1, è il nuovo Presidente della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) per il biennio 2025-2026. Succede alla prof.ssa Roberta Siliquini, che ricoprirà il ruolo di Vice Presidente.

Il dott. Luigi Vezzosi, Dirigente medico presso ATS Val Padana Mantova e Cremona, è stato nominato Segretario Generale nella seduta d’insediamento della nuova Giunta Esecutiva, composta dal prof. Silvio Brusaferro (Coord. Collegio Docenti), dott. Alberto Fedele (Coord. Collegio Operatori), dott. Vincenzo Paolozzi (Coord. Consulta Specializzandi), dott. Roberto Rizzi (Coord. Consulta PPSS – Professioni Sanitarie), prof. Giancarlo Icardi (Coord. Comitato Scientifico) e dai membri eletti prof.ssa Maria Teresa Montagna, prof.ssa Emilia Prospero, prof.ssa Caterina Rizzo, dott.ssa Tiziana Menegon, dott. Fabrizio Gemmi e dott. Daniel Fiacchini.

“Il mio ringraziamento va alla prof.ssa Roberta Siliquini, che ha svolto, in maniera egregia, in questi ultimi due anni, un ottimo lavoro, portando sempre più in alto il nome della SItI, ma anche a tutta la Giunta Esecutiva per la fiducia riposta nei miei confronti – ha dichiarato il dott. Enrico Di Rosa, nuovo Presidente della Società Italiana d’Igiene – Gli obiettivi che ci proponiamo per il prossimo biennio riguardano, in primo luogo , la promozione del progresso scientifico e culturale nel campo dell’Igiene, della Sanità Pubblica e dell’organizzazione dei Servizi Sanitari; il tradizionale impegno della Società a supporto delle Istituzioni nella scelta e nell’applicazione delle migliori strategie di Sanità Pubblica per il benessere della popolazione, anche in un’ottica ‘One Health’, e la valorizzazione del ruolo delle discipline igieniste e degli Operatori di Sanità pubblica nei Servizi sanitari”.