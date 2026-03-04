ENEA presenta a Verona la flotta hi-tech dei laboratori mobili CBRN per la sicurezza nazionale

Roma, 4 marzo 2026 – Domani giovedì 5 marzo a Verona ENEA partecipa alla presentazione istituzionale di una flotta di laboratori mobili ideati con le più avanzate soluzioni tecnologiche nel settore della sicurezza per rispondere a minacce di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN).

I mezzi sono stati realizzati nell’ambito del progetto europeo rescEU CBRN-DSIM-IT da un consorzio tutto italiano, coordinato da ENEA e sotto la guida operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che comprende anche Regione del Veneto, Policlinico Gemelli, Nucleco spa (partecipata ENEA), Istituto Superiore di Sanità, Azienda socio-sanitaria Fatebenefratelli Sacco, ARPA Veneto e le aziende Tomassini Style e RI Group. All’evento saranno presenti per ENEA Luigi De Dominicis e Nadia Cherubini del Dipartimento Nucleare (Verona, Hotel Leon D’Oro, ore 9.00).

I laboratori mobili sono stati esposti al pubblico per la prima volta in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e torneranno di nuovo in mostra sia giovedì 5 marzo pomeriggio (ore 14.00-17.00) che venerdì 6 marzo mattina (ore 9.00-13.00), nel giorno della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali all’Arena di Verona. Oltre a visionare i mezzi, sarà possibile partecipare a simulazioni con visori 3D per immergersi in scenari di contaminazione biologica, identificare le minacce e mettere in sicurezza le aree a rischio (Verona, Via Santa Teresa 28 – ex Magazzini Generali).