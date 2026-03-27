Endoscopia biliopancreatica, la gastroenterologia di Udine in prima linea nella formazione avanzata

Udine, 27 marzo 2026 – Udine si conferma protagonista nel panorama nazionale dell’endoscopia digestiva: la Struttura di Gastroenterologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia ha partecipato infatti in prima linea al prestigioso corso EndoBIB di endoscopia biliopancreatica promosso dalla SIED (Società Italiana di Endoscopia Digestiva), uno degli appuntamenti formativi più rilevanti a livello italiano, dedicato in particolare ai giovani gastroenterologi.

Nel corso del primo modulo del percorso formativo, svoltosi a Modena, la struttura di ASUFC è stata selezionata tra i centri italiani di eccellenza per la trasmissione in diretta delle procedure endoscopiche, insieme ad altri ospedali di riferimento nazionali.

Per l’occasione, dalla sala endoscopica di Udine è stato realizzato un collegamento live della durata di quattro ore, seguito non solo dai partecipanti in presenza, ma anche da circa 100 soci SIED collegati da remoto.

Protagonisti della sessione la dott.ssa Debora Berretti, direttore della SOC di Gastroenterologia, e il dott. Daniele Macor, medico della struttura e segretario regionale SIED, che hanno eseguito tre procedure complesse di ecoendoscopia ed ERCP, offrendo ai discenti un’esperienza formativa altamente qualificata e aderente alla pratica clinica reale.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento di alta formazione tecnica, ma anche una concreta dimostrazione del valore del lavoro multidisciplinare. Le procedure sono state infatti rese possibili grazie al contributo sinergico di tutto il team: personale infermieristico altamente specializzato, anestesista, patologo e tecnico di radiologia, oltre al supporto dei professionisti per la regia e le riprese in diretta.

“La formazione è un pilastro fondamentale della nostra attività – sottolinea la dott.ssa Berretti – e passa necessariamente attraverso la condivisione delle competenze e il lavoro di squadra. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante investire nella crescita dei giovani specialisti, offrendo loro un confronto diretto con procedure avanzate e contesti reali”.

La partecipazione attiva a un evento di tale rilievo consolida ulteriormente il ruolo della Gastroenterologia di Udine come centro di riferimento nel panorama nazionale, capace di coniugare elevata competenza clinica, innovazione tecnologica e forte vocazione formativa.