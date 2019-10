Emoglobinopatia e fertilità maschile. Convegno all’Aou di Ferrara

Ferrara, 17 ottobre 2019 – Presso il Polo Didattico dell’Azienda Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si terrà, sabato 19 ottobre a partire dalle ore 8.45 e fino alle 17.45, un convegno dal titolo: “La fertilità nel paziente di sesso maschile con emoglobinopatia”.

Il convegno è stato organizzato dalla dott.ssa Maria Rita Gamberini, responsabile del Day Hospital della Talassemia e di Emoglobinopatie, – Centro Hub Regionale Emilia-Romagna per la cura di queste patologie – in collaborazione con la prof.ssa Maria Rosaria Ambrosio, specialista in Endocrinologia, referente dell’ambulatorio dedicato alle complicanze endocrine della talassemia dell’Unità Operativa di Endocrinologia e Malattie del Ricambio.

L’obiettivo del corso è quello di mettere a fuoco le alterazioni dello sviluppo sessuale e della fertilità nel sesso maschile nei pazienti affetti da emoglobinopatie. Queste problematiche, molto comuni nei soggetti affetti da talassemia e da drepanocitosi, incidono in modo rilevante sulla qualità di vita poiché esse influenzano negativamente la realizzazione di un aspettativa importante dell’esistenza, quale creare una famiglia e avere figli propri.

Gli esperti chiamati a intervenire tratteranno gli aspetti diagnostici e terapeutici delle alterazioni dello sviluppo sessuale, sia nell’adolescenza, sia nell’adulto; inoltre verranno discussi gli interventi possibili per preservare la fertilità e saranno illustrate le tecniche attualmente disponibili per la procreazione assistita nei soggetti con problemi di fertilità.

Nella seconda parte del convegno è previsto inoltre un incontro con i pazienti, sia per ascoltare il loro vissuto su queste problematica, sia per porre domande e chiarimenti agli esperti.

Il convegno è rivolto a medici pediatri, internisti, endocrinologici, ematologi, medici dei centri trasfusionali, medici specializzandi nelle stesse discipline, al personale infermieristico e ai biologi.

Con questo convegno il Day Hospital della Talassemia ed Emoglobinoptie si pone l’obiettivo di delineare un percorso di collaborazione con i Centri di Procreazione Assistita destinati ai soggetti che necessitano di preservazione della fertilità (congelamento degli spermatozoi) e di intervento per ottenere una gravidanza.