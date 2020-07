Emilio Hirsch nuovo Direttore Scientifico della Fondazione Ricerca Molinette

Prof. Emilio Hirsch

Torino, 22 luglio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Ricerca Molinette ONLUS, sotto la presidenza del dott. Massimo Segre e in presenza dei Vice Presidenti, prof. Stefano Geuna (Rettore dell’Università di Torino) e Giovanni La Valle (Commissario dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza) ha nominato il prof. Emilio Hirsch, Ordinario afferente al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Direttore Scientifico.

Il prof. Hirsch si occupa da sempre di cardio-oncologia, disciplina che studia i geni coinvolti sia nella formazione dei tumori che nello scompenso cardiaco. Avrà il compito di promuovere, coordinare e supervisionare l’attività scientifica e di ricerca della Fondazione.

Entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione il prof. Francesco Paolo Tronca, già Capo Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, Prefetto di Milano durante l’organizzazione e la realizzazione di Expo, Commissario Straordinario per Roma Capitale e Consigliere di Stato, e la dott.ssa Cristina Seymandi, progettista culturale per enti pubblici da vent’anni e coordinatrice del Tavolo di Progettazione Civica del Comune di Torino, che si occupa della creazione di comunità di quartiere nell’ottica di una collaborazione tra istituzioni e cittadinanza attiva per la rigenerazione urbana.

Confermati nel CdA anche il prof. Flavio Dezzani, Emerito di Ragioneria presso il Corso di laurea in Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università di Torino, il prof. Giorgio Palestro, Emerito di Patologia e di Istologia Patologica all’Università degli Studi di Torino, l’avv. Vittorio Ferreri e il dott. Libero Ciuffreda, Direttore della S.C. Oncologia Medica 1 dell’Ospedale Molinette.

Ne emerge un direttivo rafforzato, all’altezza delle sfide che si profilano: potenziare la Ricerca all’interno di uno dei poli ospedalieri più grandi d’Italia, contribuire al welfare sanitario territoriale, costruire partnership strategiche con l’estero e favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei portatori di interesse pubblici e privati.

Nel corso del CdA è stato inoltre approvato il bilancio 2019, che ha registrato il lavoro di ben 22 gruppi di ricerca, con un totale di spese per complessivi € 643.656. Infine, si è preso atto con soddisfazione dei risultati della campagna “Insieme in Prima Linea” che, sollecitata dagli stessi cittadini desiderosi di mostrare la propria vicinanza all’Ospedale Molinette durante l’emergenza, ha raccolto oltre 330.000 € a supporto di Città della Salute e della Scienza.

Tali fondi hanno contribuito a sostenere l’Ospedale nelle fasi più critiche e continueranno a farlo nel post-emergenza, attraverso il potenziamento del Laboratorio di Microbiologia e Virologia e l’acquisto di uno strumentario specificamente pensato per garantire la sicurezza da contagio Covid-19 durante gli interventi chirurgici sia per l’équipe chirurgica sia per il paziente.