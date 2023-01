Emicrania, visite gratuite all’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Palermo, 25 gennaio 2023 – L’unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli diretta dal dott. Aurelio Piazza, giorno 31 gennaio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 partecipa all’iniziativa di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania. Nell’ambulatorio di cefalee dell’Ospedale la cui responsabile è la dott.ssa Roberta Baschi verranno offerti alcuni servizi gratuiti: visita neurologica e counselling neuropsicologico. È necessaria la prenotazione al seguente indirizzo mail: centrocefalee@fbfpa.it L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come ‘invisibile’. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti.

