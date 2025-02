Emergenza Gaza: due bimbe palestinesi ricoverate al Bambino Gesù per trattamenti complessi

Roma, 14 febbraio 2025 – Condizioni cliniche complesse per le 2 minori giunte giovedì sera da Gaza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di 2 bambine, entrambe di 1 anno, arrivate al Pronto Soccorso del Gianicolo accompagnate dalle mamme e dalle sorelle.

Una delle due bambine, affetta da leucemia acuta e da una grave forma di polmonite bilaterale, è stata affidata all’équipe diretta dal prof. Franco Locatelli ed è in prognosi riservata. L’altra, con cardiopatia congenita, è stata invece ricoverata presso il reparto di Cardiologia guidato dal prof. Lorenzo Galletti. In queste ore vengono eseguiti approfondimenti diagnostici ed è in fase di valutazione l’iter terapeutico, in entrambi i casi di alta complessità.

Attivato da subito per le bambine e i loro familiari il servizio di accoglienza e di mediazione culturale dell’ospedale. Con i pazienti arrivati ieri sera, sono 11 i minori palestinesi finora presi in carico dall’ospedale della Santa Sede dall’inizio del conflitto il 7 settembre del 2023.

“L’ospedale Bambino Gesù è sempre pronto ad accogliere i bambini e i ragazzi bisognosi di cure da tutto il mondo, soprattutto quelli provenienti da aree colpite da conflitti – afferma il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti – In linea con il mandato di solidarietà di Papa Francesco, Il nostro impegno è accogliere, curare e offrire speranza, prendendoci cura non solo dei piccoli pazienti, ma anche delle loro famiglie, perché la salute e la dignità di ogni bambino non conoscano confini”.