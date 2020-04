Emergenza Covid-19, tre professori dell’Università di Perugia nell’Advisory Committee dell’Istat Perugia, 10 aprile 2020 – Tre docenti dell’Università degli Studi di Perugia sono stati nominati nell’Advisory Committee dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) costituito per procedere alla rilevazione finalizzata ad acquisire elementi conoscitivi collegati all’emergenza COVID-19. Si tratta dei Professori Francesco Bartolucci ed Elena Stanghellini del Dipartimento di Economia e della Professoressa Maria Giovanna Ranalli del Dipartimento di Scienze Politiche. I componenti del Committee, presieduto dal Presidente dell’Istat Professor Gian Carlo Blangiardo, hanno il compito di fornire collaborazione scientifica alla progettazione della rilevazione e dovranno mettere a servizio le proprie conoscenze per la raccolta di informazioni quantitative necessarie alla gestione dell’emergenza in corso, nel rispetto dell’autonomia e delle responsabilità decisionali dell’Istituto.

