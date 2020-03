Emergenza Covid-19, fondamentale il contenimento dei contagi. Il ruolo degli Anestesisti Rianimatori

Prof.ssa Flavia Petrini

Roma, 3 marzo 2020 – La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione, Terapia Intensiva – SIAARTI ha elaborato alcune istruzioni clinico-comportamentali sulla gestione degli aspetti intensivi della infezione da Covid-19, disponibili sul sito della Società e utilizzate dalle istituzioni: http://www.siaarti.it/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI.aspx. Tutti i documenti sono necessariamente soggetti ad aggiornamenti e adattamenti al mutare dell’evoluzione dell’evento epidemico.

Siamo di fronte a un fenomeno nuovo contro il quale non bastano le armi farmacologiche e tecniche: il successo dipende anche dalle misure organizzative e di contenimento dei contagi che la rete sta gestendo con competenze avanzate ma anche con la capacità di far fronte al rimodellamento delle molte attività.

Non è una battaglia facile perché accanto alle difficoltà cliniche (la necessità di garantire assistenza a tutte le patologie), si sovrappongono quelle logistico-organizzative e solo la sinergia tra colleghi e discipline può portarci a superare le criticità. È un momento in cui tutti i nostri gesti e le nostre azioni devono essere ben calibrati, ispirati alla massima sicurezza per evitare contaminazioni tra operatori che porterebbero all’isolamento e al conseguente indebolimento della macchina ospedaliera.

Ancora una volta gli Anestesisti-Rianimatori sono ‘avanti’, magari senza tanti proclami ma con atti concreti ed efficaci.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIAARTI sono vicini ai colleghi Anestesisti-Rianimatori che in queste ore operano in vario modo, impegnandosi in tutto il Paese per garantire la migliore assistenza alle gravi insufficienze d’organo correlate alla epidemia da Covid-19, a partire da coloro al lavoro nelle aree più colpite.

Prof.ssa Flavia Petrini – Presidente SIAARTI (2019-2021)

Il Consiglio Direttivo SIAARTI