Emergenza Covid-19, dispositivi di protezione e apparecchiature elettromedicali. Procedura d’urgenza per la fornitura

Roma, 10 marzo 2020 – Consip ha pubblicato la seconda procedura negoziata d’urgenza per le attività di procurement connesse all’emergenza sanitaria Covid-19 – realizzata in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile – per la Fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi.

La procedura è suddivisa in 18 lotti, per un valore totale di circa 258 milioni di euro. Oggetto dell’acquisizione sono i seguenti dispositivi:

Per ogni lotto sarà stipulato un Accordo quadrocon tutti i fornitori aggiudicatari. Gli ordini di fornitura verranno gestiti direttamente da Consip – sulla base dei fabbisogni definiti dalla Protezione Civile – a partire dal fornitore primo classificato, fino all’esaurimento della disponibilità dei prodotti di quest’ultimo, proseguendo poi con un meccanismo “a cascata” verso i fornitori successivi in graduatoria.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 16.00 dell’11 marzo 2020, utilizzando la piattaforma di e-procurement MEF/Consip (www.acquistinretepa.it). Si invitano le imprese alla più ampia partecipazione.