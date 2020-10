Emergenza Covid-19, avviata selezione pubblica per infermieri all’A.O. Villa Sofia-Cervello

Palermo, 10 ottobre 2020 – La Direzione Strategica dell’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” (con delibera del Direttore Generale n. 1265 del 09/10/2020, avente ad oggetto “Interventi per l’emergenza da Covid-19, ai sensi dell’art. 2 bis comma1 lettera a) del D.L. 17/03/2020, n.18, convertito in legge n. 27/2020), al fine di fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e per garantire con urgenza i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e subintensive necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus, ha determinato di avvalersi delle misure straordinarie di reclutamento e, pertanto, ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, libero professionale e co.co.co per Infermieri. Durata fino al 31 dicembre 2020, prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza”.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale. Per la consultazione della delibera di cui sopra si rinvia al sito web aziendale sezione “Concorsi non scaduti”.