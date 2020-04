Emergenza coronavirus, telemedicina per consulti in oncologia e dermatologia con gli specialisti IFO

Roma, 2 aprile 2020 – Andiamo incontro ai nostri pazienti e diamo vita a iniziative per raggiungerli attraverso vari canali. A meno di un mese dal blocco della mobilità, se i pazienti non possono venire da noi, andiamo noi a casa loro.

Nasce così IFOconTeOnline: il servizio di consulenza oncologica e dermatologica a distanza per tutti coloro che hanno necessità di eseguire controlli, follow up o contattare uno specialista e sono in cura da noi; o persone, familiari, medici di medicina generale che necessitino di una consulenza.

Basta utilizzare PC, tablet o smartphone per rispondere a quesiti prestabiliti dai clinici che definiscono un primo quadro clinico, formulare domande, trasferire referti e collegarsi, su invito del medico e su appuntamento, via chat o video. Il tutto avviene tramite una piattaforma digitale di assoluta sicurezza, a garanzia di un rapporto riservato e indicazioni personalizzate.

Il servizio DermOnline San Gallicano, telemedicina per problemi dermatologici e venereologici è stato l’apripista. “In poco più di una settimana abbiamo ricevuto 150 richieste teleconsulti – afferma con soddisfazione Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano e già promotore di teleconsulenze con i paesi africani – Non lasciamo nessuno da solo e tutti i nostri specialisti hanno aderito al progetto e rispondono in massimo 48 ore”.

Da oggi è al via OncOnline Regina Elena con le prime specialità attive, la neurochirurgia e la terapia del dolore, la chirurgia epatobiliopancreatica e quella dei tumori peritoneali. A queste ogni giorno si aggiungeranno altre specialità fino ad avere il ventaglio completo dell’offerta specialistica nel giro di pochi giorni. Pazienti e amici del Regina Elena e del San Gallicano, non vi lasciamo soli!

“In una fase storica che vede tutto il sistema sanitario impegnato sul fronte Covid-19 – sottolinea Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO – il nostro compito è stare vicino ai pazienti oncologici e dermatologici, incrementare le attività di sostegno e garantire la massima sicurezza a pazienti, familiari, operatori ed anche dare un contributo con la nostre competenze e tecnologie alla ricerca scientifica. La telemedicina è una delle attività messe in campo, ma non è l’unica”.

I cittadini possono accedere attraverso i banner presenti sul nostro sito e scegliere il percorso di interesse: per l’oncologia OncOnline Regina Elena oppure DermOnline San Gallicano per problemi dermatologici e venereologici. La registrazione è semplice, pochi i dati richiesti. Si accede così nella ‘stanza’ della specialità di interesse, qui si risponde ad un breve questionario anamnestico e si allegano gli esami effettuati che forniscono i primi dati allo specialista, possono essere inoltrate ulteriori informazioni, formulati quesiti o richieste. Si avvia così un dialogo tra medico e paziente.

Lo specialista IFO, che dall’inizio dell’emergenza contatta il paziente telefonicamente per definire necessità e priorità e riprogrammare i tempi del controllo, invita gli assistiti presenti in agenda a collegarsi alla piattaforma dove avrà a disposizione una serie di strumenti di dialogo (messaggistica, diario clinico, trasferimento referti).

La piattaforma digitale utilizzata è regolata dalla normativa vigente sul trattamento e la riservatezza dei dati personali e sanitari, secondo quanto previsto dal regolamento europeo (GDPR n.679/2016). Il medico ha quindi la possibilità di prendere visione delle informazioni e della documentazione inviata dal paziente prima dell’appuntamento in chat. Si ottimizza così il tempo e la modalità del consulto della persona. L’obiettivo è far sentire la nostra vicinanza, gestire al meglio il rapporto con i pazienti e monitorare i dati che contribuiscono alla personalizzazione del percorso di diagnosi e cura.

È chiaro che non si può utilizzare la piattaforma #IFOconTeOnline nelle situazioni di urgenza e di emergenza sanitaria, dove bisogna ricorrere ai canali che possono dare risposta immediata.