Emergenza coronavirus, ASU FC attiva servizio di supporto psicosociale a pazienti e familiari Udine, 3 aprile 2020 – Sono stati attivati numeri telefonici dedicati per consulenze psicologiche, sociali e consultoriali inerenti la grave emergenza che stiamo vivendo. In particolare: Gestione di stati d’ansia e paure da contaminazione

Problematiche familiari e relazionali precedenti e nuove acuite dalla vicinanza forzata

Consulenze ostetriche ginecologiche

Sportello giovani

Supporto alle persone in isolamento Gli operatori che risponderanno potranno accogliere le prime richieste e precauzioni offrendo una consulenza psicologica, sociale e consultoriale. Di seguito i riferimenti per area territoriale: Area ex ASUIUD (Udine, Cividale, Tarcento): supporto organizzato dalla Clinica Psichiatrica (prof. Balestrieri), numero 0432559837 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Consultorio – 0432553744 dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì. Attraverso il numero sarà inoltre possibile prendere appuntamento via SKYPE con un operatore dell’Area Materno Infantile (Psicologi, Assistenti Sociali, Infermiera e Ostetriche).

Area Bassa Friulana (Palmanova, Cervignano, Latisana, San Giorgio di Nogaro): supporto organizzato dalla Struttura Complessa Dipendenze, numero 0432921919 dal lunedì al venerdi 9:00 alle 15:00.

Area Gemona, Val Canale, Canal del Ferro e Tarvisiano: dott.ssa Buttarello Paola, numero 3666551135, mail paola.buttarello@asufc.sanita.fvg.it nelle giornate di martedì (dalle ore 9:30 alle 13:30) e giovedì dalle 13:00 alle 15.30. Tutti i giorni via mail, SMS o WhatsApp per essere richiamati, lasciando nome e numero di telefono.

Area Carnia (Supporto organizzato da Dipartimento dipendenze in collaborazione con i CSM): dott.ssa Morlacco Paola, numero 3666551133, mail paola.morlacco@asufc.sanita.fvg.it nelle giornate di lunedì (dalle ore 9:30 alle 13:30) e mercoledì dalle 13:00 alle 15.30. Tutti i giorni via mail, SMS o WhatsApp per essere richiamati, lasciando nome e numero di telefono.

Area San Daniele – Codroipo: rispondono le segreterie telefoniche di San Daniele 0432 949454 e Codroipo 0432 909186 o la mail di paola.ponton@asufc.sanita.fvg.it a cui seguirà un contatto telefonico entro 24 ore. Inoltre, gli assistenti sociali del Presidio Ospedaliero di Udine e dell’IMFR Gervasutta confermano la continuità della propria attività di consulenza ai pazienti ed ai familiari in merito a: l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari presenti sul territorio, possibili supporti;

la normativa ed i benefici previsti in materia socio-assistenziale;

l’agevolazione dei percorsi di dimissione protetta di pazienti in situazioni di fragilità (solitudine, problemi abitativi, difficoltà economiche,…). Per consulenze ed eventuali appuntamenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 ai seguenti numeri: per l’ospedale S. Maria della Misericordia: 0432552064 – 0432559891 – 0432552223

per l’IMFR Gervasutta: 0432553432 – 0432553112

