Ematologia, esperti si confrontano sulle nuove terapie. Meeting all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello Dott. Luigi Destefano Orbetello, 18 dicembre 2019 – È arrivato alla sua V edizione il Meeting orbetellano di Ematologia, che si terrà venerdì 20 dicembre, dalle ore 10.00 al San Giovanni di Dio. Il Meeting è organizzato dalla Unità semplice Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale di Orbetello, coordinata dal dottor Luigi Destefano e rappresenta un consueto momento di confronto tra professionisti ed esperti di Ematologia da tutta la Toscana. L’evento sarà incentrato su tre sessioni principali, per fare il punto sullo stato dell’arte della Ematologia oggi e focalizzare l’attenzione sulle principali malattie del sangue tra cui le Leucemie acute e sulla costante sinergia che caratterizza i percorsi condivisi tra ematologi e medici internisti. Durante la giornata interverranno specialisti della Asl Toscana sud est, ma anche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e della Centro. “Ogni anno a Orbetello seguiamo più di 100 pazienti con problemi del sangue, provenienti da tutta la provincia di Grosseto – dichiara Destefano – Il convegno è un appuntamento annuale che riunisce i diversi specialisti interessati per un aggiornamento sulle nuove terapie e gli ultimi modelli di presa in cura nell’ambito dell’ematologia, sempre mettendo al centro della discussione la figura del paziente al quale dobbiamo garantire costantemente una risposta assistenziale adeguata ai suoi bisogni di salute”.

