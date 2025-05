Einstein Telescope: a Bologna il Simposio mondiale che progetta il futuro dell’astrofisica

Roma, 23 maggio 2025 – Dal 26 al 30 maggio la comunità internazionale di Einstein Telescope (ET) si riunirà a Bologna, presso il CNR-Area territoriale di ricerca, per il suo quindicesimo Simposio annuale, un evento che vedrà la presenza di oltre 300 ricercatori e ricercatrici provenienti da tutto il mondo.

L’evento, co-organizzato da Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna, Sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna (INAF-OAS), rappresenta un’importante occasione per discutere gli sviluppi di questo ambizioso progetto, che mira a diventare il più avanzato osservatorio di onde gravitazionali al mondo.

Einstein Telescope è la futura infrastruttura di ricerca europea di terza generazione dedicata ai rivelatori di onde gravitazionali, progettata per superare di almeno mille volte le capacità degli attuali strumenti (LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, che nel 2015 hanno rilevato per la prima volta le onde gravitazionali previste da Albert Einstein).

Uno dei siti candidati a ospitare ET si trova in Sardegna, nell’area intorno all’ex miniera di Sos Enattos (NU). L’esperimento sarà costruito all’interno di una grande struttura sotterranea, a 100-300 metri di profondità. Questa collocazione ‘silenziosa’ lo isolerà dalle vibrazioni sismiche e umane (‘rumore’) che potrebbero interferire con le sue delicate misurazioni.