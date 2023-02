Edvard Moser, Nobel per la Medicina 2014, all’Università di Pavia per una lectio magistralis sul cervello

Prof. Edvard Moser (foto: Nobel Prize Museum)

Pavia, 23 febbraio 2023 – L’Università di Pavia è lieta di ospitare, per la prima volta in Italia, la Nobel Prize Inspiration Initiative (NPII), il programma internazionale ideato per far incontrare i Premi Nobel con giovani ricercatori e studenti, per condividere le loro storie ed esperienze con la comunità scientifica.

Mercoledì 1° marzo 2023, alle ore 16:00, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, il Premio Nobel per la Medicina 2014 Edvard Moser terrà una lectio magistralis dal titolo “Neural computation of space and time”.

La conferenza di Moser riguarderà i recenti progressi su come il cervello segue lo spazio e il tempo. Nel 2005, Edvard e May-Britt Moser, hanno scoperto le grid cells, o cellule griglia, che fungono da base cellulare per una funzione cognitiva superiore come quella dell’orientamento.

Le grid cells sono attive quando gli animali si trovano in determinate posizioni e i codici di posizione sorgono in reti di centinaia di cellule neuronali interagenti. Le cellule della griglia si trovano nella corteccia entorinale, che è spesso la prima regione corticale in cui si verifica la neurodegenerazione nella malattia di Alzheimer, con conseguenti compromissioni nello spazio, nel tempo e nelle funzioni della memoria.

Al termine della lezione il prof. Moser dialogherà con il pubblico presente e con la prof.ssa Gabriella Bottini del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università di Pavia.