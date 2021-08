Ecco a cosa pensano gli uomini dopo aver fatto sesso

“Mi sono sempre chiesta a che cosa pensano gli uomini dopo aver fatto l’amore, infatti io sono sempre piena di desiderio di chiacchere, anche stupide, e voglio condividere quella piacevole atmosfera, invece mio marito si appisola o si chiude “nei suoi pensieri” e se gli chiedo “A che cosa pensi?” la sua riposta è “Niente, non sto pensando a nulla!”. Secondo me è impossibile e non vorrei che il suo mutismo celasse dei pensieri che è meglio che io non sappia…”.

Sebbene il post-sesso sia il momento ideale per rilassarsi, appisolarsi e non pensare a nulla, anche gli uomini di tanto in tanto pensano a qualcosa, ma siamo abituati a credere che solo le donne fantastichino e vogliano scambiarsi e sussurrarsi parole dolci dopo l’amore. E invece no, prima di addormentarsi, anche gli uomini hanno dei pensieri… magari non così romantici come quelli femminili.

Dott. Marco Rossi

Uno dei primi pensieri, ben poco romantico, è quello di andare in bagno. L’uomo dopo aver fatto l’amore vive una sorta di ‘conflitto’: da un lato ha il bisogno impellente e fisiologico di andare al bagno, ma dall’altra parte teme di fare torto alla compagna andando subito al gabinetto.

Altro pensiero ricorrente è quello di essere lasciato in pace. Subito dopo l’amore gli uomini si sentono un po’ frastornati e hanno bisogno di un attimo per riprendersi. Ecco perché a volte capita che si allontanino, seppure per brevi secondi. Non hanno nulla contro la partner, è una questione fisiologica, vogliono semplicemente rintanarsi nella loro caverna…

Se sentono la compagna che inizia a chiacchierare e a parlare, è facile che si domandino perché lo fa. Molti uomini, dopo l’amore, hanno voglia di silenzio e pace, non è certo il momento più indicato, dal loro punto di vista, per mettersi a discutere anche di cose frivole.

Un altro pensiero maschile è quello di “sforzarsi per non dormire”, poiché molti uomini sanno che la partner si arrabbierebbe molto se Morfeo diventasse il terzo incomodo subito dopo l’intimità. E allora cercano di mantenersi svegli e pimpanti, pur di farle contente.

Un altro pensiero che a volte si insinua nella mente maschile riguarda il comportamento della partner: se lei non elargisce coccole dopo aver fatto l’amore, anche il maschio più sicuro di sé si pone qualche domanda, a meno che non si sia addormentato nel frattempo. Il classico dei classici è “ Le sarà piaciuto?”, infatti anche se l’uomo non lo chiede esplicitamente è quasi certo che questa domanda ronza nella sua mente. Perché quasi tutti gli uomini dubitano delle proprie prestazioni e hanno bisogno di conferme, pertanto cercano di capire se a lei è piaciuto o meno il rapporto intimo.

Il mio consiglio è quello di essere il più sereni e naturali, non bisogna mai forzare il partner a dire o fare cose, poiché il post-sesso deve essere vissuto seguendo i propri ritmi e desideri. Il dopo sesso è la naturale conseguenza di una condivisione di umori, sapori, sensazioni ed emozioni vissuti durante l’intimità… è inutile rovinare l’atmosfera con le parole!