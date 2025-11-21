Eccellenza siciliana nella lotta ai tumori: il Policlinico di Palermo tra i protagonisti del progetto europeo CancerWatch

Prof. Walter Mazzucco

Palermo, 21 novembre 2025 – Il Policlinico di Palermo, attraverso l’Unità Operativa di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori, presso cui è incardinato il Registro Tumori di Palermo e Provincia, è parte integrante della CancerWatch Joint Action, la nuova azione congiunta promossa dall’Unione Europea al fine di potenziare qualità, comparabilità, e tempestività, dei dati raccolti dai registri tumori di popolazione in tutto il continente.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea nell’ambito del programma EU4Health, è coordinata dall’Istituto Norvegese di Sanità Pubblica e coinvolge ben 92 organizzazioni partner da 29 Paesi.

L’Italia è rappresentata, oltre che dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, e dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, da 6 registri tumori regionali (Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Basilicata), da 2 registri tumori provinciali (Trento e Palermo), e dal registro tumori della Città Metropolitana di Milano.

Il Policlinico di Palermo, attraverso il Registro tumori di Palermo e Provincia diretto dal prof. Francesco Vitale, contribuirà alla realizzazione delle attività progettuali, mettendo a disposizione l’esperienza ultraventennale, maturata nella raccolta, validazione, e analisi dei dati oncologici, oltre che nell’ambito del Programma Aziendale Infradipartimentale “Interoperabilità tra il Registro Tumori di Palermo e Provincia e le Reti Oncologiche Regionali”, di cui è responsabile Walter Mazzucco, Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva.

Inoltre, il Registro tumori di Palermo e Provincia metterà a fattor comune i risultati dell’attività di ricerca svolta nell’ambito dello Spoke 2 “Community digital primary prevention” del Progetto Digital Lifelong Prevention (DARE), coordinato dall’Università degli Studi di Palermo (Principal Investigator il prof. Walter Mazzucco), nell’ambito del quale, assieme al Registro Tumori Integrato di Catania, Messina ed Enna, sta realizzando un sistema di interoperabilità tra i registri tumori, le reti cliniche, e il sistema di monitoraggio ambientale gestito dall’ARPA Sicilia.

Disporre di dati accurati, completi, e aggiornati, sull’incidenza dei tumori maligni è fondamentale per monitorare l’andamento epidemiologico della malattia, individuare disuguaglianze di salute territoriali, e valutare efficacia e impatto delle attività di prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione dei pazienti oncologici. Attraverso CancerWatch verranno garantiti dati di elevata qualità al Sistema Informativo Europeo sul Cancro (ECIS), che rappresenta uno strumento chiave del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro e del Registro Europeo delle Disuguaglianze Oncologiche (ECIR).

In Europa, attualmente, le modalità di raccolta dei dati oncologici risultano disomogenee: in alcune aree la copertura dei registri è incompleta e, in altre, la disponibilità dei dati arriva con ritardi superiori ai due anni. In Italia, la rete dei 34 Registri Tumori accreditati dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) garantisce la copertura della sorveglianza epidemiologica dei tumori su più dell’80% della popolazione residente.

CancerWatch permetterà di supportare i registri tumori nell’acquisizione di dati completi e tempestivi attraverso l’utilizzo di strumenti digitali innovativi e l’armonizzazione degli standard di qualità a livello europeo, in linea con le linee guida internazionali, nella prospettiva di integrare i registri nello Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS).

“L’adesione al progetto CancerWatch – afferma Maria Grazia Furnari, Direttrice Generale del Policlinico di Palermo – rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra Azienda ospedaliera universitaria. Partecipare a un’iniziativa di questa portata, significa contribuire direttamente alla costruzione di un sistema informativo più solido e alla riduzione delle disuguaglianze nell’assistenza oncologica. È un investimento sulla salute dei cittadini e sulla capacità delle istituzioni sanitarie di prendere decisioni basate su dati affidabili. Siamo orgogliosi che il nostro Registro Tumori possa dare un contributo di valore a questa iniziativa di respiro internazionale”.

Il prof. Walter Mazzucco, Responsabile Scientifico per il Policlinico di Palermo in CancerWatch aggiunge: “L’ammissione alla Joint Action Europea CancerWatch rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro condotto in tutti questi anni dal Registro Tumori di Palermo e Provincia. L’esperienza maturata nell’ambito di questa iniziativa potrà essere messa a disposizione della rete dei registri tumori siciliani, coordinata dall’Assessorato Regionale alla Salute. Siamo orgogliosi di condividere il nostro know how, frutto di una virtuosa sinergia tra le competenze operanti nel Policlinico Universitario di Palermo e nell’Università degli Studi di Palermo, all’interno di una rete europea altamente qualificata”.