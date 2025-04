Eccellenza cardiologica nel Lazio: riparata valvola mitralica senza cardiochirurgia in sede

All’ospedale di Tivoli un primato regionale che offre nuove opportunità ai pazienti del territorio affetti da cardiopatie strutturali

Roma, 29 aprile 2025 – Nuovo importante traguardo per la Cardiologia dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Grazie alla professionalità e all’impegno di tutta l’équipe, sono stati eseguiti in una giornata due delicati interventi di riparazione percutanea della valvola mitralica. L’Ospedale è a oggi l’unico centro nel Lazio ad aver eseguito questo tipo di intervento senza la Cardiochirurgia in sede.

Gli interventi, che mirano a correggere l’insufficienza severa della valvola mitralica migliorando la prognosi e la qualità della vita dei pazienti affetti da scompenso cardiaco, sono stati eseguiti dal Direttore della UOC di Cardiologia Carmine Musto e dal Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione Luca Severi, coadiuvati dai colleghi cardiologi emodinamisti, clinici, dagli infermieri e dai tecnici di emodinamica.

Si apre, quindi, un nuovo scenario per la Cardiologia di Tivoli e per la ASL Roma 5: i pazienti affetti da questa patologia e da altre cardiopatie strutturali non dovranno più rivolgersi a centri fuori dal territorio, ma potranno essere operati e ricevere cure specialistiche di qualità direttamente nel loro Ospedale di riferimento.