Eccellenza cardiologica a Tivoli: trombectomia polmonare salva 52enne

Roma, 2 settembre 2025 – Nuovo importante risultato per l’Unità di Cardiologia dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, diretta dal dott. Carmine Musto, nel trattamento delle patologie acute e dalle altre cardiopatie strutturali.

L’équipe medica e tutto il personale infermieristico, tecnico e di supporto dell’Unità ha permesso di salvare e migliorare la qualità della vita del paziente B.T., di 52 anni, giunto e preso in carico in regime di urgenza presso il Pronto Soccorso per embolia polmonare acuta.

Il paziente è stato sottoposto a un intervento chiamato trombectomia polmonare percutanea, effettuato presso il laboratorio di Emodinamica. La procedura medica consiste nell’aspirazione di una grossa quantità di materiale trombotico che ostruisce severamente le arterie polmonari, così da permettere il miglioramento del flusso sanguigno e dell’ossigenazione dei polmoni.

Successivamente, il paziente è stato ricoverato presso l’UTIC con progressivo e notevole miglioramento delle condizioni cliniche, completando poi le cure del caso nel reparto di Cardiologia di Tivoli.

Con questa nuovo sistema di tromboaspirazione meccanica polmonare, i pazienti della ASL Roma 5 affetti da questa patologia e dalle altre cardiopatie strutturali potranno essere tempestivamente assistiti e curati nel proprio ospedale di riferimento, senza più rivolgersi a centri fuori dal territorio.