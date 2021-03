Dosi di vaccino AstraZeneca bloccate ad Anagni. L’europarlamentare Regimenti: “Ue faccia subito chiarezza” Roma, 24 marzo 2021 – “Sulla vicenda dei lotti di vaccino AstraZeneca bloccati nello stabilimento della Catalent di Anagni l’Ue faccia subito chiarezza. Se la notizia dovesse essere confermata sarebbe gravissimo, considerate anche le difficoltà che il nostro Paese sta incontrando nel garantire una campagna vaccinale efficace sull’intero territorio nazionale. L’Italia, purtroppo, sconta una serie di ritardi inaccettabili e inadempienze contrattuali scandalose e proprio la scarsa trasparenza sui contratti stipulati dalla Ue con le case farmaceutiche è all’origine delle tante difficoltà di approvvigionamento. Una gestione pasticciata, che ci auguriamo possa trovare soluzioni immediate ed esaustive”. Lo dichiara l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti.

