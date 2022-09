Dopo il Covid, il futuro della sanità in un convegno organizzato dalla CISL Medici

Roma, 5 settembre 2022 – Gli scenari della sanità nel futuro post Covid in Umbria e Italia. Questo il filo rosso del convegno che si terrà a Perugia nella Sala Ugo Mercatidell’Ospedale di Perugia e organizzato da CISL Medici Umbria, con il patrocinio della SIMEDET.

Un confronto che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore alla Sanità della Regione Umbria on. Luca Coletto e del direttore generale dell’Ospedale di Perugia dott. De Filippis,si snoderà su molti temi, quali l’innovazione, la riforma del servizio sanitario nazionale, le opportunità messe a disposizione del PNRR e il lavoro interprofessionale dei Professionisti della Salute.

Il dott. Manuel Monti, responsabile scientifico del Convegno nel presentare il convegno ha ricordato che, grazie alle risorse del PNRR, diventa fondamentale fare investimenti che permettano di potenziare la medicina del territorio, avvicinando veramente i servizi al cittadino e garantendo un equo accesso alle cure su tutto il territorio nazionale.

“Ciò deve avvenire – afferma Monti – attraverso un cambiamento della mentalità anche di tutti i professionisti sanitari che devono lavorare in equipe, dando vita ad un sistema elastico che si adatti a seconda delle esigenze e dei bisogni di salute”.

Il Segretario Generale della CISL MEDICI dott. Tullo Ostilio Moschini ha ribadito come “con il Covid la sanità è cambiata completamente. Ora si dovrà progettare e rendere operativa l’integrazione ospedali e territorio implementando i propri ruoli secondo una sanità solidale ed efficiente. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare questo convegno in questo momento così importante e delicato;come CISL Medici siamo in prima fila per discutere, in maniera costruttiva, l’attuazione del nuovo Piano Sanitario Regionale e creare le migliori condizioni per avere una sanità di alto livello”.

Tra i partecipanti anche il Presidente Nazionale della SIMEDET dott. Fernando Capuano che sottolinea l’importanza del lavoro multidisciplinare ed interprofessionale coinvolgendo nella riforma del sistema sanitario pubblico tutti i professionisti sanitari che da anni sono in prima linea per garantire le cure a tutta la popolazione.

Il convegno ecm si terrà il giorno 28 settembre alle ore 14.30 e l’iscrizione gratuita deve avvenire attraverso l’invio di una mail alla segreteria scientifica: cislmedici.umbria@cisl.it