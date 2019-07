Donne e scienza, primo meeting nazionale delle Top Italian Women Scientists

Perugia, 3 luglio 2019 – Si svolgerà domani, giovedì 4 luglio, a Reggio Emilia, al Banco BPM (Via Roma, 4), dalle 9.30 alle 19.00, l’incontro “Donne e Scienza: Conquiste e Scoperte in campo Biomedico” delle Top Scientists Italiane (TIWS). È organizzato da EWMD Reggio Modena (associazione internazionale fondata a Bruxelles nel 1984, con sedi in diversi Paesi d’Europa che si batte per la parità di genere nei ruoli apicali aziendali) in sinergia con Banco BPM e Onda – Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere.

Delle Top Scientists Italiane fanno parte tre docenti dell’Università degli Studi di Perugia: Luigina Romani, Professore Ordinario di Patologia, Coordinatore Scientifico della Sezione di Patologia nel Dipartimento di Medicina Sperimentale, Francesca Fallarino, Professore Associato di Farmacologia, Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Ursula Grohmann, Professore Ordinario di Farmacologia nel Dipartimento di Medicina Sperimentale, Presidente del Comitato di Bioetica di Ateneo, Direttore del Centro Universitario di Microscopia Elettronica e Visiting Professor “Albert Einstein College of Medicine”, New York (USA); a Reggio Emilia, domani, sarà presente la professoressa Grohmann.

L’evento di domani sarà articolato in due fasi. Al mattino le scienziate, una trentina delle 92 socie del club, si riuniranno, in privato, per aggiornarsi sulle loro ricerche.

Nel pomeriggio, alle 17.00, è in programma una conferenza focalizzata sul mondo scientifico, culturale e accademico del settore della ricerca biomedica. Un’occasione per sottolineare le sfide e gli ostacoli che affrontano le donne (ancora in numero minore in posizioni apicali rispetto agli uomini) e i contributi che possono dare a questo settore; come sono cambiati gli equilibri nel corso degli anni e come le donne possono avvicinarsi e imporsi in ruoli e discipline che vedono sempre più la presenza femminile. Una serie di interventi per sollevare quesiti, diffondere idee e rispondere a domande legate al mondo della salute, delle donne e della ricerca scientifica.