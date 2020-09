Donna positiva al Covid-19 dopo due tamponi negativi. Aveva già contratto il virus a maggio

Gli infettivologi dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino hanno avanzato alcune ipotesi, tra cui quella che l’improvvisa positività possa essere ascrivibile a una carica virale bassa o intermittente

Avellino, 6 settembre 2020 – Un caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato in una paziente in dimissione dall’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino e immediatamente sono scattate le misure di sicurezza.

La donna, una 75enne residente a Montemiletto (Av), la scorsa settimana, a causa di una caduta accidentale in casa, è stata accompagnata al Pronto soccorso di Contrada Amoretta, dove le è stato praticato il tampone rapido, che ha dato esito negativo. Poiché aveva riportato una frattura di femore e necessitava di ricovero nel reparto di Ortopedia, è stato effettuato anche il tampone naso-faringeo molecolare, che ha confermato la negatività al nuovo Coronavirus. La donna è stata quindi sottoposta a un intervento chirurgico con sostituzione parziale dell’anca e, avendo superato bene il periodo di convalescenza, erano state programmate le sue dimissioni e il trasferimento in un centro di riabilitazione. È stato pertanto ripetuto, come da protocollo, il tampone molecolare, il cui esito, però, è stato positivo.

La 75enne è stata subito trasferita in una stanza di isolamento dell’Unità Operativa di Malattie Infettive, dove le è stato praticato un ulteriore tampone, il cui esito è stato nuovamente positivo. Mentre la donna veniva trasferita in isolamento, all’interno dell’Unità Operativa di Ortopedia sono state attivate tutte le procedure di controllo e di sicurezza: ai degenti e al personale sanitario e del comparto che hanno avuto contatti con la 75enne è stato effettuato sia il tampone rapido (che ha dato esito negativo) che il tampone molecolare (il cui esito si conoscerà nelle prossime ore) e l’intero reparto è stato sanificato.

Difficile dare una spiegazione a quanto accaduto. Peraltro, la donna è risultata essere stata già contagiata dal nuovo Coronavirus nel mese di maggio scorso. Dopo aver trascorso il periodo di quarantena in vigilanza sanitaria domiciliare, era poi risultata negativa a due tamponi e dichiarata guarita.

Gli infettivologi dell’Azienda “Moscati” hanno avanzato alcune ipotesi, tra cui quella che l’improvvisa positività possa essere ascrivibile a una carica virale bassa o intermittente. La donna, comunque, è asintomatica e la sua positività al Covid-19 è stata comunicata all’Asl di Avellino.