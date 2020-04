Dolori e problemi posturali, sportello telefonico con i fisiatri dell’ASST Pini-CTO

Milano, 20 aprile 2020 – Un canale per orientare il paziente verso un processo diagnostico efficace in ambito riabilitativo. È a questo scopo che il Dipartimento di Riabilitazione dell’ASST Gaetano Pini-CTO, guidato dal dott. Lorenzo Panella, ha attivato, per tutti i cittadini e in forma gratuita, un servizio di supporto informativo a distanza con risposta telefonica a quesiti brevi inerenti problematiche riabilitative osteoarticolari.

Il numero +39 334 1537593 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.00.

Il servizio offerto, sebbene non sostitutivo di una visita medica specialistica, si propone di agevolare il precorso comunicativo con i pazienti dando le prime indicazioni utili alla soluzione delle eventuali problematiche, come per esempio problematiche posturali legate anche alla ridotta mobilità e alla permanenza al domicilio.

“L’idea è di fornire ai cittadini un servizio di orientamento, visto che la situazione emergenziale attuale pone ai pazienti una limitazione rispetto all’accesso alla attività ambulatoriale riabilitativa”, spiega il dott. Lorenzo Panella, Direttore del Dipartimento di Riabilitazione.