Dolore pelvico cronico, un unico sintomo per patologie diverse. Incontro a Pistoia

Pistoia, 15 ottobre 2020 – Il dolore pelvico, sia acuto che cronico, rappresenta uno dei problemi di salute più comuni tra le donne, indipendentemente dall’età, e in grado di limitare le normali attività quotidiane.

Sabato 17 ottobre 2020 a Pistoia, presso l’Hotel Villa Cappugi si svolgerà un importante corso dedicato al dolore pelvico cronico. Il corso ha la finalità di rispondere alle domande relative alla causa scatenante, mettendo in luce l’importanza della multidisciplinarietà. Infatti, se quello della terapia è un argomento importante, è assolutamente essenziale il tema relativo alla identificazione della causa scatenante, che può avere origine a livello ginecologico, intestinale, urologico, e che condiziona la qualità della vita a tutti i livelli.

Si tratta di una patologia multiorgano in cui il quadro clinico si configura prevalentemente con la concomitanza di disturbi alla vagina, vescica, intestino e muscolatura perineale. I sintomi possono esordire con un disturbo prevalentemente ad un organo, ma il coinvolgimento degli altri organi è inevitabile poiché si tratta di un sistema che funziona ad ingranaggi: quando uno è inceppato anche gli altri ne risentono.

Per tale motivo diventa indispensabile affrontare il dolore pelvico con atteggiamento multidisciplinare nell’ambito di un approccio in cui si alternano le figure dei vari specialisti ciascuno dei quali offre il suo specifico contributo. La condivisione e il confronto nell’affrontare il dolore pelvico cronico a 360 gradi rappresentano anche il razionale di questo evento in cui le letture magistrali dedicate ai numerosi aspetti della patologia seguiranno dibattiti strutturati con qualificati esperti di questo settore.

Il Corso è dunque organizzato con la finalità di mettere a confronto specialisti di Ginecologia, Urologia, Gastroenterologia, del Pavimento Pelvico e del Metabolismo, per valutare quanto e come le diverse noxae possano interagire l’una con l’altra, in sequenza o meno, per generare il sintomo ‘dolore’. E come il ‘dolore’ possa essere la spia di un malessere diverso, che non origina a livello della pelvi ma che nella pelvi si concentra.