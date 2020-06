DL Rilancio, UGL: “Ennesimo schiaffo agli operatori della Sanità”

Dott. Gianluca Giuliano

Roma, 16 giugno 2020 – “I soldati del Covid-19, l’enorme pattuglia di medici, infermieri e operatori della Sanità impegnati in prima linea nella guerra al Virus hanno subito l’ennesimo schiaffo, lo abbiamo appreso dalle parole dell’on. Matteo Salvini, segretario della Lega, che ha informato come la maggioranza di governo abbia votato contro l’emendamento della Lega che prevedeva un premio economico per chi con spirito di servizio non ha esitato a combattere il Covid-19”, dichiara il segretario nazionale UGL Sanità, Gianluca Giuliano.

“Eroi? A parole sì, ma ciò che è accaduto dimostra ancora una volta come non ci sia alcuna riconoscenza da chi in questi mesi si è riempito la bocca lodandoli. Si è persa l’ennesima occasione per dare un giusto riconoscimento a chi ha sempre risposto presente nell’assistenza ai nostri cittadini”, conclude Giuliano.