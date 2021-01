Disposizioni coronavirus: tutte le novità dedicate a malati rari, disabili e caregiver

Dall’Osservatorio Malattie Rare un approfondimento per orientarsi al meglio

Roma, 19 gennaio 2021 – Nel susseguirsi di Decreti Legge e DPCM legati alla pandemia, per le persone con malattie rare, quelle con disabilità e i loro caregiver non è facile districarsi nel mare della burocrazia e dei dettagli legali né capire se e come cambiano le tutele e le agevolazioni stabilite. Per questo Osservatorio Malattie Rare, dopo gli ultimi aggiornamenti normativi del 14 gennaio scorso, rende disponibile un vademecum che rientra in una serie di approfondimenti periodici realizzati per permettere ai malati rari, ma non solo, di orientarsi con i nuovi cambiamenti. L’approfondimento, curato dal team dello Sportello Legale di Osservatorio Malattie Rare, è consultabile in versione integrale a questo link: https://bit.ly/2LX3jKb.

Con l’approvazione del Decreto Legge n. 2/2021 del 14 gennaio il Governo ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 30 aprile di quest’anno, posticipando la precedente scadenza al 31 gennaio 2021. Ciò implica, tra le altre cose, anche l’estensione delle misure a sostegno dei cittadini, in particolare quelli più fragili. Nella stessa data è stato pubblicato anche il DPCM 14 gennaio 2021, ancora una volta dedicato alle misure anti-contagio da Covid-19.

Di seguito una sintesi del vademecum messo a disposizione dall’Osservatorio

ACCESSO A STRUTTURE DI LUNGODEGENZA E RSA

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

Un intero articolo del DPMC del 14 gennaio 2021 è dedicato a disposizioni specifiche in materia di disabilità. In particolare viene sottolineata l’importanza delle attività socio-sanitarie e sociali e le modalità con le quali possono essere svolte. Il DPCM conferma la deroga al distanziamento sociale in una serie di casi specifici.

LAVORO E CONGEDI

La Legge di Bilancio 2021 ha ufficializzato la proroga dell’assenza giustificata dal posto di lavoro per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della Legge n. 104 del 1992). L’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato è equiparato a degenza ospedaliera fino al 28 febbraio 2021.

Nessuna estensione ai congedi dei lavoratori disabili o caregiver di familiari disabili ai sensi della Legge 104/1992: i giorni usufruibili mensilmente rimangano i “canonici” tre.

Sono state fornite tutte le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo parentale in caso di attivazione della didattica a distanza e/o alla chiusura dei centri residenziali e semiresidenziali per disabili. A questo tema è dedicato un ulteriore approfondimento consultabile cliccando qui.

Una nota specifica va spesa riguarda i permessi per i lavoratori portatori di handicap grave in attesa di revisione o di certificazione. INPS ha chiarito la situazione esplicitando che in attesa di revisione i benefici restano validi. Anche su questo tema l’Osservatorio mette a disposizione uno specifico approfondimento.

VISITA A PARENTI O AMICI

Qualsiasi sia il colore attribuito alla regione, il comma 3 dell’Art. 1 del DPCM mantiene aperta la possibilità di recarsi una volta al giorno, in orario compreso tra le 5 e le 22, in visita ad amici o parenti, all’interno della stessa regione (per le zone gialle) o dello stesso comune (per zone arancioni o rosse). Il numero massimo delle persone eccedenti gli abitanti della casa resta fissato a 2 ma è confermata l’eccezione che non fa rientrare nel computo complessivo, oltre ai minori di 14 anni, anche disabili e non autosufficienti.

Il servizio di Sportello Legale “Dalla Parte dei Rari” di Osservatorio Malattie Rare, attivato nel 2017, è oggi più che mai in prima linea per dare risposte ai malati rari e ai loro caregiver, ma più in generale alle persone in situazione di fragilità. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al servizio: https://www.osservatoriomalattierare.it/i-nostri-servizi/sportello-legale-omar-dalla-parte-dei-rari .