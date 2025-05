Disabilità e inclusione, al via il Giubileo: CRI e Governo uniti per dignità, diritti e solidarietà

Roma, 28 aprile 2025 – “L’Umanità è un valore privo di confini, che riconosce ad ogni essere umano pari Dignità e Diritti, che stimola alla solidarietà e all’aiuto. Che oggi, in occasione dell’inizio del Giubileo delle Persone con Disabilità, arrivi al mondo, attraverso questa due giorni, un messaggio che inneggia alla vita, alla Pace, allo stare insieme, senza barriere”.

Queste le parole di Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, a commento delle dichiarazioni del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sulla due giorni iniziata oggi: “Il messaggio del Ministro racchiude l’essenza del nostro Volontariato, sempre pronto ad accettare nuove sfide, ad affiancare le persone vulnerabili, supportandole nel quotidiano e aiutandole davanti alle difficoltà. È proprio da qui che parte quel sentimento di Umanità che i 150mila Volontarie e Volontari della CRI portano sul campo, ogni giorno, in ogni azione volta a lenire le sofferenze del prossimo”.

Nello scorso ottobre, in occasione della 34a Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Governo italiano e la Croce Rossa Italiana hanno presentato un documento di impegno programmatico volto a rafforzare la protezione e l’inclusione delle persone con disabilità durante i conflitti e i disastri, un passo importante verso una maggiore tutela per chi, già in condizione di vulnerabilità, deve affrontare situazioni di crisi e difficoltà.