Dimessa dalla terapia intensiva la bimba ferita nell’esplosione a Rocca di Papa Roma, 13 giugno 2019 – L’ospedale pediatrico Bambino Gesù comunica che la bambina di 5 anni coinvolta nell’esplosione di lunedì 10 giugno, avvenuta presso il Comune di Rocca di Papa, è stata dimessa dalla terapia intensiva. La piccola, trasportata in urgenza all’ospedale pediatrico della Santa Sede, era stata sottoposta martedì a un intervento di chirurgia maxillo-facciale per la riparazione di una frattura all’orbita oculare. Le buone condizioni generali della bambina successive all’intervento hanno convinto i sanitari dell’Ospedale, nel pomeriggio di oggi, a sciogliere la prognosi e a dimettere la paziente dalla terapia intensiva.

