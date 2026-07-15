Diagnosi precoce del tumore al pancreas, ricercatrice della “d’Annunzio” Fellow alla Columbia University

Federica Di Marco e Damiana Pieragostino

Chieti, 15 luglio 2026 – La dott.ssa Federica Di Marco, assegnista di ricerca presso il CAST – Center for Advanced Studies and Technology dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è stata selezionata come Fellow della Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University, prestigiosa istituzione che ogni anno accoglie un ristretto numero di studiosi di eccellenza provenienti da tutto il mondo.

La selezione premia il suo percorso scientifico e la qualità del progetto di ricerca che svilupperà negli Stati Uniti, dedicato all’individuazione di nuovi biomarcatori molecolari per la diagnosi precoce del tumore del pancreas, una delle principali sfide della ricerca biomedica contemporanea. Questo prestigioso riconoscimento è il risultato di un percorso di ricerca maturato all’interno del Gruppo di Biochimica dell’Università “G. d’Annunzio”, dove la dott.ssa Di Marco ha sviluppato competenze avanzate nelle tecnologie omiche, nella proteomica e nell’identificazione di biomarcatori, partecipando a progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale.

“La selezione di Federica Di Marco da parte della Italian Academy della Columbia University rappresenta un riconoscimento pienamente meritato – commenta la prof.ssa Damiana Pieragostino, docente di Biochimica Clinica presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria della “d’Annunzio” – Nel corso degli anni ha dimostrato maturità scientifica, rigore metodologico, autonomia e una spiccata capacità di affrontare con entusiasmo e competenza nuove sfide di ricerca”.

“Questo traguardo – sottolinea la prof.ssa Pieragostino – premia il suo talento e il suo impegno, rappresentando al tempo stesso una conferma della qualità della ricerca sviluppata all’interno del nostro Gruppo e dell’Università “d’Annunzio”, in un contesto scientifico sempre più competitivo e internazionale”.

“Il riconoscimento ottenuto da Federica Di Marco – conclude la prof.ssa Pieragostino – costituisce un motivo di orgoglio per il CAST e per l’intero Ateneo, rafforzando la presenza dell’Università “G. d’Annunzio” nei principali circuiti della ricerca internazionale e confermando il valore della formazione dei suoi giovani ricercatori”.