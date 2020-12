Diabetologia: Premio Alcmeone a Giuseppe Daniele, ricercatore dell’Aou pisana

Dott. Giuseppe Daniele

Pisa, 5 dicembre 2020 – Nel corso del 28° congresso nazionale della Società italiana di Diabetologia, che si sta svolgendo in questi giorni, Giuseppe Daniele, ricercatore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa nonché dirigente medico nell’Unità operativa di Malattie metaboliche e diabetologia dell’Aou pisana, è stato insignito del prestigioso Premio Alcmeone.

Si tratta del massimo riconoscimento della Società italiana di Diabetologia che viene conferito a chi si sia particolarmente distinto nell’ambito della ricerca in Diabetologia e che non abbia superato i 45 anni di età. In tale occasione il ricercatore ha presentato i risultati della sua innovativa ricerca in una lettura intitolata “Sistema nervoso centrale e metabolismo: un dialogo intricato” nel corso della quale ha discusso i fini meccanismi di collegamento e controllo esistenti tra cervello e sistema gastro-intestinale e il ruolo di tale asse nei processi che contribuiscono ad obesità e diabete.

Questo filone di ricerca è stato avviato da lui durante un soggiorno di oltre 3 anni negli Stati Uniti allo Health Science Center di San Antonio in Texas, che ha poi proseguito al suo rientro in Italia nel 2016. Un filone che troverà ulteriore sviluppo anche grazie a collaborazioni locali, nazionali e internazionali e con l’avvio dei lavori del laboratorio PIANOLA (PerturbatIonAl NeurO LAb) che si gioverà dell’acquisizione, grazie anche al Cisup-Centro per l’integrazione della strumentazione scientifica dell’Università di Pisa, di un elettroencefalografo ad alta densità (256 canali) compatibile con risonanza magnetica e stimolazione magnetica trans-cranica, con stimolatore magnetico transcranico guidato da un neuronavigatore e braccio robotico.