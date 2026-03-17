Diabete tipo 2, campagna nazionale di prevenzione delle complicanze cardiorenali

Roma, 17 marzo 2026 – Torna Pronto Diabete 2026, la campagna nazionale che dal 4 al 15 maggio mette a disposizione ai pazienti con Diabete Mellito di Tipo 2 consulenze diabetologiche gratuite in 50 centri specialistici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le prenotazioni sono attive da oggi al Numero Verde 800 042747 sul sito www.prontodiabete.it.

La campagna è patrocinata della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), con l’adesione di Diabete Italia e Sistema Farmacia Italia (SFI) e realizzata in partnership con AstraZeneca.

L’iniziativa è rivolta a persone adulte con Diabete Mellito di Tipo 2 (DMT2) già diagnosticato e offre un consulto specialistico gratuito finalizzato al controllo dello stato di malattia e all’ottimizzazione della sua gestione clinica, nell’ottica di favorirne una gestione più consapevole, promuovere una maggiore informazione e contribuire alla prevenzione delle complicanze cardiovascolari e renali.

In Italia sono quasi 4 milioni le persone con diabete di tipo 2 (circa il 6,6% della popolazione). A questi si aggiunge un “sommerso” stimato di oltre un milione di persone che convivono con la malattia senza saperlo, oltre a milioni di individui a elevato rischio di svilupparla. Secondo il Global Burden of Disease, il diabete di tipo 2 incide per il 5,6% sugli anni vissuti con disabilità, posizionandosi tra le patologie croniche a maggiore impatto sanitario e sociale.

Prof.ssa Raffaella Buzzetti

Spesso correlato a fattori di rischio tra cui sedentarietà, obesità, ipertensione e ipercolesterolemia, il diabete di tipo 2 è una patologia cronica caratterizzata da iperglicemia che, se non adeguatamente controllata, può determinare gravi complicanze cardiovascolari e renali. Il diabete di tipo 2 è associato a un’elevata prevalenza di scompenso cardiaco (6-27%) e malattia renale cronica (30-40%), condizioni che aumentano significativamente il rischio cardiovascolare, la mortalità e i costi sanitari.

“Il Diabete Mellito di Tipo 2 rappresenta una delle principali sfide per la salute pubblica in Italia ed è una delle patologie a più elevato impatto economico e sociale – sottolinea il prof. Riccardo Candido, Presidente Fondazione AMD (Associazione Medici Diabetologi) – Sono circa 4 milioni i pazienti affetti da questa condizione, e si stima che oltre un milione di cittadini non sia ancora consapevole della propria condizione. Si tratta di una patologia cronica che, se non gestita in modo corretto, può avere ripercussioni importanti su diversi organi, in particolare cuore e reni, aumentando il rischio dell’insorgenza di complicanze cardiovascolari e renali. I dati più recenti degli Annali AMD evidenziano come, nonostante l’adozione crescente delle terapie innovative, ancora oltre la metà dei pazienti non riceve un trattamento farmacologico ottimale. Per garantire un’appropriatezza terapeutica reale e ridurre l’insorgenza di complicanze, è fondamentale rivalutare periodicamente il percorso di cura del paziente, migliorando l’accesso alle terapie più efficaci e promuovere una gestione attiva della propria malattia”

“Lo scompenso cardiaco è la prima causa di ospedalizzazione nelle persone con diabete e la nefropatia diabetica colpisce fino al 40% dei pazienti – evidenzia la prof.ssa Raffaella Buzzetti, Presidente SID (Società Italiana di Diabetologia) – Queste complicanze, hanno un impatto rilevante sulla qualità di vita dei pazienti e la loro elevata prevalenza, con i rischi correlati alla loro comparsa e progressione evidenziano un bisogno clinico ancora insoddisfatto, che deve essere considerato nella definizione delle strategie preventive. Agire tempestivamente nel Diabete Mellito di Tipo 2, riconoscendo l’importanza di una diagnosi precoce è fondamentale per migliorare gli esiti clinici e la qualità di vita dei pazienti, riducendo il rischio di complicanze. Le evidenze scientifiche, comprese quelle provenienti da studi real world, confermano l’importanza di un approccio precoce e personalizzato, che tenga conto delle specifiche esigenze di ciascun paziente. In questo contesto, l’utilizzo precoce degli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2i) nella pratica clinica può contribuire a rallentare la progressione dell’insufficienza renale e apportare benefici cardioprotettivi. Per affrontare efficacemente il Diabete Mellito di Tipo 2 è importante garantire una presa in carico del paziente tempestiva e integrata che preveda interventi preventivi mirati e un coordinamento efficace tra specialisti, medicina territoriale e farmacisti di comunità”

Una gestione multidisciplinare e integrata, che coinvolga medici di base, specialisti, farmacie di comunità e Associazioni di pazienti, è essenziale per migliorare la gestione della malattia e garantire una migliore qualità di vita ai pazienti. Accanto alle consulenze specialistiche, la campagna prevede il coinvolgimento di circa 100 farmacie del network Sistema Farmacia Italia, con attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a pazienti e caregiver.