Diabete tipo 1, al via in Italia il primo screening genetico neonatale per identificare i bambini a rischio

L’IRCCS Ospedale San Raffaele entra nella rete europea GPPAD-02: l’obiettivo è identificare fin dalla nascita i bambini con elevata predisposizione genetica al diabete di tipo 1 e offrire loro l’accesso a programmi di follow-up e futuri studi di prevenzione

Milano, 7 luglio 2026 – È stato eseguito presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele il primo screening genetico neonatale italiano nell’ambito del programma europeo GPPAD-02 (Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes), una piattaforma internazionale nata per identificare, fin dai primi giorni di vita, i neonati con un aumentato rischio genetico di sviluppare il diabete di tipo 1 e offrire loro la possibilità di partecipare a programmi di monitoraggio e a studi di prevenzione primaria.

L’iniziativa segna l’ingresso dell’Italia nella rete GPPAD, attiva dal 2017 in numerosi Paesi europei, che ha finora coinvolto oltre 600.000 neonati. Il programma è già attivo in Germania, Belgio, Svezia, Austria e Regno Unito e, con l’avvio presso il San Raffaele, coinvolge ora anche l’Italia, che entra ufficialmente nella rete europea GPPAD. Nei prossimi mesi al San Raffaele potrebbero affiancarsi altri ospedali italiani con l’obiettivo di arrivare a coinvolgere circa 10.000 neonati ogni anno nello screening genetico.

Anticipare il rischio prima che inizi la malattia

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune nella quale il sistema immunitario distrugge progressivamente le cellule del pancreas che producono insulina. Oggi non esiste una strategia consolidata in grado di prevenirne l’insorgenza, ma la ricerca sta cercando di intervenire nelle fasi più precoci della malattia, quando il processo autoimmune all’origine della malattia non è ancora iniziato.

Per questo motivo GPPAD-02 punta a identificare i bambini geneticamente maggiormente predisposti prima della comparsa degli autoanticorpi che caratterizzano l’avvio dell’autoimmunità.

Lo screening viene effettuato con il consenso dei genitori utilizzando una goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato, contestualmente agli screening neonatali previsti dalla normativa. L’analisi genetica, integrata con la storia familiare, consente di stimare il rischio individuale di sviluppare il diabete di tipo 1. I bambini con una probabilità superiore al 10% – circa l’1% dei neonati sottoposti a screening – vengono invitati a partecipare a un percorso di follow-up e, qualora idonei, a studi clinici di prevenzione primaria. La partecipazione è sempre libera e volontaria.

Dallo screening alla prevenzione

La piattaforma europea GPPAD rappresenta oggi una delle principali iniziative internazionali dedicate alla prevenzione primaria del diabete di tipo 1. A differenza delle strategie di prevenzione secondaria, che intervengono quando il processo autoimmune è già iniziato per rallentarne la progressione, GPPAD si propone di studiare possibili interventi ancora prima della comparsa dell’autoimmunità. Ad oggi non esiste infatti alcuna strategia dimostrata in grado di prevenire il diabete di tipo 1 nei bambini geneticamente predisposti.

La piattaforma GPPAD consente inoltre di proporre alle famiglie dei bambini eleggibili la partecipazione a studi clinici internazionali che stanno valutando differenti strategie di prevenzione primaria del diabete di tipo 1, tra cui approcci immunologici, nutrizionali e vaccinali. Un tassello complementare allo screening nazionale.

L’avvio di GPPAD-02 rappresenta un nuovo tassello dell’attività che l’IRCCS Ospedale San Raffaele dedica da decenni alla ricerca e alla cura del diabete di tipo 1. L’Ospedale è infatti tra i principali centri italiani impegnati nello studio dei meccanismi immunologici della malattia, nella diagnosi precoce, nello sviluppo di strategie di screening e prevenzione e nelle terapie cellulari, grazie alla stretta collaborazione tra diabetologi, pediatri e ricercatori. L’adesione alla piattaforma europea GPPAD si inserisce quindi in un percorso di ricerca consolidato che punta ad accompagnare il paziente lungo tutto il decorso della malattia, dalla predisposizione genetica fino alle più avanzate prospettive terapeutiche.

L’avvio di GPPAD-02 si inserisce, inoltre, nel panorama italiano accanto al programma nazionale di screening per il diabete di tipo 1 e la celiachia previsto dalla Legge 130/2023. Le due iniziative perseguono obiettivi differenti ma complementari: mentre il programma nazionale ricerca gli autoanticorpi per individuare precocemente la malattia autoimmune già avviata, GPPAD-02 identifica il rischio genetico ancora prima dell’inizio del processo autoimmune, ampliando le opportunità di ricerca sulla prevenzione primaria.

Il ruolo del San Raffaele

Presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele il programma è coordinato dal professor Emanuele Bosi, primario del Servizio di Diabetologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, professore ordinario di Medicina Interna all’Università Vita-Salute San Raffaele, Principal Investigator dello studio in Italia, in collaborazione con il reparto di Neonatologia e Pediatria diretto dal dott. Graziano Barera, Primario dell’Unità Operativa di Neonatologia e Patologia Neonatale e Pediatria all’IRCCS Ospedale San Raffaele, co-Principal Investigator.

“L’ingresso dell’Italia nella rete GPPAD rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che il San Raffaele porta avanti da molti anni nello studio del diabete di tipo 1. Comprendere le fasi che precedono la comparsa della malattia significa creare nuove opportunità di ricerca sulla prevenzione primaria. L’obiettivo non è anticipare una diagnosi, ma conoscere meglio la storia naturale della malattia e offrire alle famiglie la possibilità di partecipare a programmi di monitoraggio e a studi che valutano strategie preventive ancora in fase di ricerca”, afferma il prof. Emanuele Bosi.

“La possibilità di effettuare questo screening nell’ambito del percorso assistenziale neonatale, con il consenso informato delle famiglie e senza modificare gli esami già previsti nei primi giorni di vita, rende possibile avviare un programma di ricerca che mette al centro l’identificazione precoce del rischio e la presa in carico delle famiglie. La collaborazione tra neonatologi, pediatri e diabetologi è un elemento essenziale per accompagnare questo percorso con informazioni corrette e un adeguato supporto clinico”, aggiunge il dott. Graziano Barera.

Il programma è sostenuto da The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust e rientra nella rete internazionale GPPAD network (Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes), coordinata dall’Institute of Diabetes Research dell’Helmholtz Munich, che riunisce alcuni tra i più autorevoli centri europei impegnati nello sviluppo della ricerca per la prevenzione del diabete di tipo 1.