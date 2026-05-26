Diabete, nutrizione e IA: l’Università d’Annunzio ospita il congresso sulla prevenzione delle malattie croniche nell’era moderna

Chieti, 26 maggio 2026 – Si terrà il 28 maggio prossimo, presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus universitario di Chieti il Congresso “Visione ONE Health e malattie croniche non trasmissibili (Gravidanza, Fertilità, Nutrizione, Obesità, Diabete, Microbiota, Intelligenza artificiale, Ambiente, Genetica, Psiche)”.

Il meeting che avrà inizio alle 8.30 con i saluti istituzionali, vede come Responsabile scientifico la prof.ssa Ester Vitacolonna, Docente di Scienza dell’Alimentazione e Scienze Tecniche dietetiche applicate e Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione della “d’Annunzio” Coordinatore Nazionale del gruppo di Studio “Diabete e Nutrizione” di Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADINC) e Società Italiana di Diabetologia (SID).

L’evento scientifico, finalizzato alla formazione e alla ricerca d’eccellenza per un’assistenza d’eccellenza, sarà occasione per la restituzione di importanti risultati della ricerca, dando impulso a filoni precedentemente quasi inesplorati in stretta collaborazione con il gruppo del prof. Liborio Stuppia e della prof.ssa Valentina Gatta su tematiche emergenti quali la l’approccio “One Health” e “Nutrizione di precisione”.

Nel corso dei lavori si alterneranno docenti della “d’Annunzio” e alcuni tra i massimi esperti provenienti da diversi Atenei italiani e da Istituzioni scientifiche. Sarà un momento di formazione, incontro, confronto e crescita su temi quali l’obesità, i disturbi alimentari, lo stato nutrizionale, l’iperglicemia, l’intelligenza artificiale anche nell’ottica della prevenzione sin dalla vita intrauterina, che toccano argomenti salienti per la collettività e potranno offrire spunto per ampie riflessioni su argomenti emergenti e trasversali di grande interesse quali la fisiopatologia e le innovazioni diagnostiche e terapeutiche.

“L’approccio One Health – spiega la prof.ssa Ester Vitacolonna – evidenzia come la salute umana sia ormai imprescindibile da quella animale e dell’ecosistema. Oggigiorno viene evocata una visione olistica della salute in cui l’insorgenza di malattie non è un evento isolato di una singola specie, ma piuttosto la conseguenza di squilibri ambientali e/o interazioni tra uomo e animale”.

“Ne emerge – sottolinea la prof.ssa Vitacolonna – una relazione interdipendente, in cui un cambiamento in uno produce inevitabilmente effetti sull’altro. Le evidenze scientifiche dimostrano come l’ambiente costituisca un pilastro fondamentale del paradigma One Health: stili di vita e fattori ambientali (quali l’inquinamento atmosferico, la qualità dell’alimentazione, l’esposizione a sostanze chimiche, lo stress psicosociale e le condizioni socioeconomiche), emergono come modulatori dei meccanismi epigenetici, regolando l’attività dei nostri geni, senza però alterarne la sequenza”.

“Tali modificazioni – conclude la prof.ssa Ester VItacolonna -possono risultare stabili nel tempo e, in alcuni casi, trasmissibili alle generazioni successive, contribuendo a predisporre o a proteggere l’individuo dallo sviluppo di malattie croniche, metaboliche, cardiovascolari o neurodegenerative.