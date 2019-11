Dermatite atopica dell’adulto, visite gratuite all’ospedale Misericordia di Grosseto

Grosseto, 4 novembre 2019 – Fa tappa al Misericordia di Grosseto, sabato 9 novembre, la Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto, “Dalla parte della tua pelle”.

La Campagna, promossa dalla “Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse” (SIDeMaST), prevede visite dermatologiche e consulti gratuiti su prenotazione per chi soffre di questa patologia.

Presso la Dermatologia dell’ospedale di Grosseto, coordinata dal dottor Michele Pellegrino, gli specialisti saranno a disposizione per fornire informazioni a chi soffre di dermatite atopica, dando eventuali indicazioni per intraprendere il percorso di cura più adatto alla singole esigenze.

Per fare la visita è necessario prenotare chiamando il numero gratuito 340 4279447, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 15.00.

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza per prurito intenso e costante, forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo.

La patologia ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza negli adulti, pari a più dell’8 %, a fronte di una media del 4,9% di altri paesi. La patologia in età adulta colpisce principalmente mani e piedi, pieghe dei gomiti e delle ginocchia, polsi e caviglie, collo, viso e torace. Il decorso è cronico recidivante, si alternano periodi di remissione parziale a periodi di peggioramento.

La Campagna “Dalla Parte della tua pelle” è promossa da SIDeMaST con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica).