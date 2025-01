Depressione, il ruolo cruciale del trauma infantile nella resistenza ai trattamenti

A cura del prof. Walter Paganin, MD, PhD, psichiatra, psicoterapeuta e dottore in Neuroscienze

Negli ultimi anni è emersa una transizione significativa nel campo della terapia della depressione: dal modello di Depressione Resistente a Trattamento (TRD) a quello di Depressione Difficile da Trattare (DTD). Questa evoluzione concettuale e clinica ha spostato l’attenzione dalla semplice risposta farmacologica a una comprensione più ampia del paziente e della sua qualità di vita, enfatizzando una prospettiva che comprende aspetti psicosociali, biologici e interattivi, aprendo la strada a un modello integrato di gestione terapeutica della resistenza nella depressione, includendo fattori quali co-morbilità psichiatrica e internistica, esperienze traumatiche infantili, variabilità sintomatologica (anedonia e ansia), uso di sostanze d’abuso, storia familiare, difficoltà di aderenza al trattamento e fallimenti di strategie terapeutiche precedenti.

Le caratteristiche formali e strutturali della DTD sono rappresentate, quindi, dalla co-occorrenza di condizioni cliniche ed evolutive che rappresentano elementi di interferenza negativa anche sulla gravità delle manifestazioni psicopatologiche di tipo depressivo.

Un collegamento complesso

Un articolo pubblicato sul British Journal of Psychiatry Bulletin evidenzia l’influenza dei traumi infantili sulla depressione difficile da trattare (DTD), aprendo nuove prospettive per comprendere e affrontare questa condizione complessa. Walter Paganin, PhD, ricercatore presso l’Università di Roma, osserva come il trauma infantile precoce (ELT, Early Life Trauma) rappresenti un fattore di rischio cruciale, non solo nella genesi e persistenza dei disturbi depressivi, ma anche nella resistenza ai trattamenti terapeutici.

La revisione di Paganin et al., sottolinea come il trauma infantile incida profondamente su molteplici dimensioni della vita di un individuo, tra cui la resilienza, la risposta ai trattamenti e i risultati funzionali. I pazienti con ELT presentano tassi elevati di fallimento terapeutico e una maggiore probabilità di sviluppare disturbi comorbidi, come disturbi d’ansia, PTSD e dolore cronico, che aggravano ulteriormente il quadro clinico della Depressione.

Implicazioni neurobiologiche e psicologiche

I traumi precoci alterano i sistemi di risposta allo stress, in particolare l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), e aumentano i marcatori infiammatori, riducendo l’efficacia degli antidepressivi. Questo fenomeno è associato a sintomi specifici, come anedonia e ansia, che sono più difficili da trattare. Inoltre, le cicatrici emotive del trauma influenzano l’aderenza ai trattamenti, ostacolando l’alleanza terapeutica.

Una nuova frontiera terapeutica

La revisione mette in evidenza l’importanza di approcci personalizzati, integrando terapie evidence-based come la EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) e la CBT focalizzata sul trauma, che hanno dimostrato un’efficacia superiore nei pazienti con ELT e DTD. Questi trattamenti affrontano direttamente le memorie traumatiche e le loro conseguenze emotive, migliorando significativamente la risposta terapeutica.

Conclusioni e prospettive future

Il legame tra ELT e DTD richiede un approccio multidimensionale, che includa la valutazione accurata dei traumi pregressi e l’integrazione di strategie terapeutiche mirate. La revisione sottolinea l’urgenza di ulteriori ricerche che esplorino i meccanismi neurobiologici e psicosociali alla base di questa relazione, al fine di sviluppare trattamenti più efficaci per questa popolazione complessa. Questa revisione rappresenta un passo importante verso una comprensione più approfondita della DTD, evidenziando come il passato possa influenzare il presente e aprire nuove strade per il futuro della psichiatria.

Walter Paganin, MD, PhD, è psichiatra, psicoterapeuta e dottore in Neuroscienze. Si occupa di depressione difficile da trattare e neurobiologia dei disturbi psichiatrici, con particolare attenzione al legame tra traumi infantili e depressione resistente ai trattamenti, si occupa inoltre di terapie multifamiliari e interfamiliari. Autore di pubblicazioni scientifiche e per riviste internazionali, collabora attivamente con centri di ricerca italiani ed esteri.