Denatalità in epoca Covid: esperti a confronto in un Congresso internazionale online

Siena, 28 maggio 2021 – Nei giorni 7-8-9 ottobre 2021, si svolgerà online, su una piattaforma fornita dall’Accademia Chigiana di Siena, il Congresso Internazionale dal titolo: Covid-19 and Dehumanization, organizzato dal prof. Nicola Carretti f.r. di Ostetricia e Ginecologia nelle Università di Siena, Padova ed Ancona.

Questo Congresso rappresenterà una occasione unica di studio, che parte dalla Città di Siena, per affrontare in modo organico il fenomeno della Denatalità, soprattutto evidente in Italia ed in Europa e le sue conseguenze economiche e sociali che si sono vieppiù evidenziate a seguito della pandemia da Covid-19.

Il Congresso sarà articolato in tre Sessioni, una al giorno.

Nel primo giorno (7 ottobre) si parlerà del Virus e delle sue varianti e della sua azione sull’ospite, in particolar modo del uso effetto clinico, delle vaccinazioni, degli anticorpi monoclonali, delle difese immunitarie e dell’uso di nuovi approcci terapeutici con l’intervento di Relatori, italiani, europei ed americani, tutti Professori Universitari esperti del settore.

Nel secondo giorno (8 ottobre), verrà affrontato il problema della Diminuzione della Natalità e delle sue conseguenze socioeconomiche in Italia, in Europa e in altri Paesi come Israele, l’Eritrea e l’India.

Infine nel terzo giorno (9 ottobre), si parlerà, sotto un profilo storico ed umanistico-religioso, delle ripercussioni che la pandemia ha avuto sugli Ospedali, sui luoghi di cultura, (come Musei e Teatri) ed sull’aumento delle disparità sociali, mettendole a confronto con le pandemie del passato con riferimento particolare alla storia della città di Siena all’epoca di Santa Caterina.

È opportuno citare alcuni importanti partecipanti al Congresso:

Per il Virus e l’ospite: Bart Haagmans (NL), N. Kumar (India), M. Nethea (NL), R. Rappuoli (It), A. Renieri (It), V. Berghella (USA), P.P. Correale (It).

Per gli aspetti demografici ed economici: S. Della Pergola (Israele), M. Franzini (Roma), F. Coricelli (Siena), G.C. Blanciardo, Presidente dell’Istat, M. Cacciotti Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato e G. Carone, Direttore degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea, i quali forniranno una visione vasta del fenomeno della diminuzione della Natalità in Italia ed in Europa con le loro conseguenze rilevanti.

Per gli aspetti sociologici e storici: L. Pirtoli (It), M. Ascheri (It), A. Bartolomei (It), I. Gagliardi (It), R. Cuccurullo (It).

Il Congresso si svolge sotto il Patrocinio dell’Università di Siena, della Regione Toscana, del Comune e della Provincia di Siena, e di tutte le Società Scientifiche afferenti agli argomenti trattati.