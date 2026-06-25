Demenza e ictus, al via lo studio italiano JADE Health per la prevenzione integrata

Roma, 25 giugno 2026 – Il 26 giugno 2026, presso il Centro Studi Americani di Roma, si terrà l’evento “La prevenzione della demenza e dell’ictus. Il contributo italiano alla Joint Action europea JADE Health”, promosso dalla Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione – RIN in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. L’incontro segnerà l’avvio di uno studio pilota nazionale che coinvolgerà 21 centri italiani, con l’obiettivo di sperimentare un modello innovativo di prevenzione integrata e presentare il nuovo toolkit JADE Health.

Tra i partecipanti: Rocco Bellantone, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità; Maria Rosaria Campitiello, Capo del Dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute; Raffaele Lodi, Presidente della Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione; Giovanni Capelli, Direttore del CNAPS dell’Istituto Superiore di Sanità; Nicola Vanacore, Responsabile dell’Osservatorio Demenze dell’Istituto Superiore di Sanità.

Alla tavola rotonda conclusiva interverranno inoltre Beatrice Lorenzin e Annarita Patriarca, co-presidenti dell’Intergruppo parlamentare Neuroscienze e Alzheimer; Marco Bozzali, presidente di SinDem; Paolo Calabresi, membro del Direttivo della Società Italiana di Neurologia; Fabrizia Lattanzio, presidente della Rete IRCCS Aging; Mario Possenti, segretario generale della Federazione Alzheimer Italia; Patrizia Spadin, presidente di AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer.

Ampio spazio sarà dedicato alla presentazione del toolkit JADE Health, principale strumento operativo del progetto. Il toolkit metterà a disposizione dei centri partecipanti contenuti informativi, attività formative e percorsi dedicati, pensati per tradurre le evidenze scientifiche in interventi concreti di prevenzione.

L’appuntamento rappresenterà non solo un momento di confronto tra gli specialisti coinvolti nella sperimentazione, ma anche un’occasione di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini. L’obiettivo è promuovere un dialogo stabile tra ricerca, sanità pubblica, reti cliniche, associazioni e comunità, riconoscendo la prevenzione come elemento essenziale per la tutela della brain health.